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Dünya Siyonistler zulmün duyulmasını istemiyor! İnterneti keseceklerini duyurdular
Dünya

Siyonistler zulmün duyulmasını istemiyor! İnterneti keseceklerini duyurdular

Yeniakit Publisher
2023-10-14 00:36:00 -
Siyonistler zulmün duyulmasını istemiyor! İnterneti keseceklerini duyurdular

İsrail, yarından itibaren savaşın ortasındaki Gazze'de internetin tamamen kesileceğini bildirdi.

İsrail, yarından itibaren Gazze'deki interneti tamamen kesecek. İsrail İletişim Başkanlığı, yarından itibaren Gazze'ye interneti tamamen keseceklerini açıkladı.

İsrail ve Hamas arasındaki çatışmaların başlangıcında İsrail yetkilileri daha önce bölgeye elektrik, su gibi hayati araçların da kesildiğini açıklamıştı.

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