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Siyonistler yine saldırdı! 30 Filistinli yaralandı

Siyonist İşgalci İsrail askerlerinin ablukası altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine gerçek mermiyle müdahalesi sonucu 30 Filistinli yaralandı.

19 Ocak 2019 Cumartesi 08:46
Siyonistler yine saldırdı! 30 Filistinli yaralandı

İsrail askerlerinin abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine gerçek mermiyle müdahalesi sonucu 30 Filistinli yaralandı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin, Gazze'nin doğu sınırında gösteri düzenleyen Filistinlilere ateş açması sonucu 30 kişinin yaralandığını belirtti.

İsrail askerlerinin 3 ambulansı hedef aldığını ifade eden Kudra, ayrıca 2 gazeteci ile 3 sağlık görevlisinin vücutlarına doğrudan isabet eden gaz kapsülüyle yaralandığını aktardı.

Filistinliler, 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

İsrail askerlerinin 30 Mart'tan bu yana devam eden barışçıl gösterilere müdahalesinde 225'ten fazla Filistinli şehit oldu. Aynı dönemde İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırısı ve tank atışlarında da en az 14 Filistinli hayatını kaybetti.

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Haber Tarihi: 19 Ocak 2019 Cumartesi 08:49
  1. Büyük Dönüş Yürüyüşü
  2. Gazze
  3. yaralı
  4. Anadolu Ajansı

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