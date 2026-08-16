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Dünya Siyonistler Kuneytra kırsalına girdi: Evlere baskın yapıldı
Dünya

Siyonistler Kuneytra kırsalına girdi: Evlere baskın yapıldı

Yeniakit Publisher
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Siyonistler Kuneytra kırsalına girdi: Evlere baskın yapıldı

İsrail ordusunun Suriye’nin güneyindeki Kuneytra iline bağlı Rafid beldesine girerek bazı evlerde arama yaptığı bildirildi.

İsrail ordusu, Suriye’nin güneyindeki askerî faaliyetlerine bir yenisini ekledi. Kuneytra kırsalında ilerleyen İsrail güçlerinin Rafid beldesindeki bazı evlere baskın düzenlediği belirtildi.

Suriye devlet televizyonu El-İhbariye’nin haberine göre İsrail askerleri, Kuneytra’nın güneyinde bulunan beldeye girdikten sonra birkaç evi aradı. Baskınlarda gözaltı veya can kaybı yaşanıp yaşanmadığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Suriye devlet televizyonu "El-İhbariye"de yer alan habere göre, İsrail ordusu Kuneytra'nın güneyindeki Rafid beldesine girdi.

Ordu mensupları daha sonra birkaç eve baskın düzenleyerek arama yaptı.

İsrail ordusu, Beşşar Esed rejiminin yıkılmasının ardından 1974'te imzalanan "Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması"nı ihlal ederek Suriye'nin güneyinde işgal ettiği Dera ve Kuneytra illerinde 10 üs ve askeri nokta inşa etmişti.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın daha önce yaptığı açıklamaya göre İsrail ordusu, 8 Aralık 2024 ile 18 Temmuz 2025 tarihleri arasında Suriye'nin çeşitli bölgelerine 1000'den fazla hava saldırısı, yaklaşık 400 kara baskını düzenledi.

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