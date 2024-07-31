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Sosyal Medya Siyonistler Kudüs’te dağıtmaya başladı! Haniye'nin şehadeti sonrası küstahlık
Sosyal Medya

Siyonistler Kudüs’te dağıtmaya başladı! Haniye'nin şehadeti sonrası küstahlık

Yeniakit Publisher
2024-07-31 14:08:00 -

Yahudiler, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin şehit edilmesi sonrası büyük bir alçaklığa soyunarak Kudüs'te tatlı dağıtmaya başladı.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, Tahran'da kaldığı konutuna düzenlenen terör saldırısı sonucu yaşamını yitirdi. Saldırıda Haniye'nin bir korumasının da hayatını kaybettiği aktarıldı.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Haniye'nin yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın görevi teslim törenine katılmak için Tahran'da bulunduğu belirtildi.

Haniye'nin, İsrail ordusunun tören sonrası Tahran'daki konutuna düzenlenen hava saldırısında hayatını kaybettiği aktarıldı.

Haniye'nin alçakça öldürülmesinin ardından Yahudiler büyük bir küstahlığa soyundu.

Kudüs’te Yahudiler, İsmail Haniye'nin şehadeti sebebiyle tatlı dağıtmaya başladı.
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