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Dünya Siyonistler, Gazze’nin tek kapısını da kapattı
Dünya

Siyonistler, Gazze’nin tek kapısını da kapattı

Barbar İsrail, Gazze ’den roketler attıldığını iddia ederek buna misilleme olarak bölgenin tek geçiş noktası olan Erez’i kapattı.

Yeniakit Publisher
2022-04-24 16:10:00 -
Siyonistler, Gazze’nin tek kapısını da kapattı

Mescid-i Aksa’da günlerdir süren gerilim ve çatışmaların ardından İsrail’in ablukası altındaki Gazze Şeridi’nden Siyonist topraklara roket atıldığı iddia edilerek Gazze’nin dünyaya açılan tek kapısı kapatıldı. İsrail Savunma Bakanlığı, gece Gazze’den İsrail’in güneyine birden fazla roket atıldığı belirtilerek, buna karşılık Gazze ile tek geçiş noktası olan Erez’in kapatıldığı açıklandı. Kapının tekrar açılacağı tarihle ilgili bilgi verilmeyen açıklamada, güvenlik durumuna göre hareket edileceği ifade edildi.

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