  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Fatih Erbakan’a büyük şok! Yeniden Refah Partisi’nden istifa eden o ünlü milletvekili AK Parti’ye katıldı

DEAŞ’a darbe üstüne darbe vuruldu! Bin 316 operasyon gerçekleştirildi, 2 bin 733 şüpheli yakalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yeniden Büyük İstanbul Mitingi'nde konuştu

Yeniden Büyük İstanbul Mitingi: Murat Kurum'dan önemli açıklamalar

Sivrisineklere, kenelere ve hamam böceklerine karşı büyük uyarı geldi!

Gabar'da ramazan sonu için rakam verildi! Petrol üretimi 40 bin...

‘TC’ için AK Parti’yi hedef alan CHP’nin maskesi yine düştü! Seçim öncesi Kandil’e TR jesti

ASELSAN geliştirdi! Güvenliklerin adeta gözü oldu: Anında tespit ediyor

İşte CHP’nin çağdaş gençliği… Beklediği icraatlara bak!

Yeniden Refah, Saadet Partisi’nin hatasından ders almadı... Kurum’a karşı Ekrem-Erbakan ittifakı!
Dünya Siyonistler birbirine girmeye başladı! 'Çekiliriz' diyerek tehdit ettiler
Dünya

Siyonistler birbirine girmeye başladı! 'Çekiliriz' diyerek tehdit ettiler

Yeniakit Publisher
2024-03-24 23:05:00 - 2024-03-24 23:11:39
Siyonistler birbirine girmeye başladı! 'Çekiliriz' diyerek tehdit ettiler

İsrail Savaş Kabinesi Üyesi Benny Gantz, Ultra Ortodoks Yahudilerin (Harediler) zorunlu askerlik hizmetinden muafiyetinin uzatılmasını öngören yasa tasarısının kabul edilmesi halinde hükümetten çekileceklerini belirtti.

Gantz'ın konuşmasına ilişkin video kaydı, İsrail devlet televizyonu KAN tarafından yayımlandı.

Savaş Kabinesi üye Gantz, "Ben ve ortaklarım, Meclis, Haredilerin zorunlu askerlik hizmetinden muafiyetinin uzatılmasını öngören yasa tasarısını olduğu gibi kabul etmesi halinde hükümet üyesi olarak kalamayacağız." dedi.

"Devletin birliği ve güvenliğine zarar verir"

Gantz, "bu tasarının, özellikle savaşın devam ettiği bir zamanda Meclisten geçmesi halinde devletin birliği ve güvenliğine zarar vereceğini" kaydetti.

İsrail eski Başbakanı ve ana muhalefet lideri Yair Lapid de X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, bu hafta Meclise sunulacak olan zorunlu askerlik yasa tasarısını "İsrail tarihindeki en iğrenç hükümetin bir yansıması" olarak değerlendirmişti.

İsrail Yüksek Mahkemesi, şubat ayının sonunda erkekler ve kadınlar için askerlik zorunlu olduğu ülkede, Ultra Ortodoks Yahudilerin askerlikten muaf tutulmasına ilişkin hükümet kararının uzatılmasını görüşmüştü.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Hükümet, Yüksek Mahkemeye sunduğu savunmada, 7 Ekim'de Gazze'ye yönelik saldırıların başlamasıyla zorunlu askerliğe ilişkin bir yasa teklifi hazırlayamadığını belirterek, hazirana kadar yasa teklifi hazırlamak için süre talep etmişti.

Yüksek Mahkeme, Haredi nüfusun tamamının zorunlu askerlikten muaf tutulmasını öngören farklı yasaları geçmişte "ayrımcı" ve "hukuka aykırı" olduğu gerekçesiyle iptal etmişti.

Muhalefetten 10 bin Haredinin askere alınması çağrısı

Gazze'de gerçekleştirdiği katliamda 3'te ikisinden fazlası kadın ve çocuk, 32 binden fazla Filistinliyi öldüren İsrail ordusunun askere ihtiyacı olduğu belirtiliyor.

Hizbullah ile çatışma ve Lübnan'a kara saldırısı ihtimali Haredilerin muaf oldukları zorunlu askerliğe dahil edilmesine yönelik baskıları artırdı.

İsrail ana muhalefet lideri ve eski Başbakan Yair Lapid de Başbakan Binyamin Netanyahu'yu "Haredilerin askere alınmasını erteleyerek devletin güvenliğini tehlikeye atmakla" eleştirmişti.

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi ve Savunma Bakanı Yaov Gallant'ın Haredilerin askere alınmasının gerekliliğini dile getirdiğine dikkati çeken Lapid, 10 bin Haredinin bir an önce askere alınması çağrısı yapmıştı.

Yedioth Ahranoth gazetesine göre, İsrail Genelkurmay Başkanlığı, ordunun acilen en az 7 bin ek askere ihtiyaç duyduğunu ve bunların yaklaşık yarısının muharebe mevzilerinde görev yapacağını açıklamıştı.

İsrail'in Sefarad Başhahamı Yitzhak Yosef ise dindar İsraillilerin askerlik hizmetine zorlanması halinde hepsinin yurt dışına gideceğini söylemişti.

Gazze’de hastalar sokaklarda ölüme terk edildi! Katil İsrail Filistinlileri yarı çıplak göçe zorladı
Gazze’de hastalar sokaklarda ölüme terk edildi! Katil İsrail Filistinlileri yarı çıplak göçe zorladı

Gündem

Gazze’de hastalar sokaklarda ölüme terk edildi! Katil İsrail Filistinlileri yarı çıplak göçe zorladı

İsrail, Al-Amal Hastanesi’ne saldırdı: 1 ölü
İsrail, Al-Amal Hastanesi’ne saldırdı: 1 ölü

Gündem

İsrail, Al-Amal Hastanesi’ne saldırdı: 1 ölü

İsrail'den Lübnan'a hava saldırı!
İsrail'den Lübnan'a hava saldırı!

Dünya

İsrail'den Lübnan'a hava saldırı!

Murat Sancak İsrail'e karşı ürettikleri pos cihazına FETÖ'cülerin nasıl engel olduğunu anlattı!
Murat Sancak İsrail'e karşı ürettikleri pos cihazına FETÖ'cülerin nasıl engel olduğunu anlattı!

Gündem

Murat Sancak İsrail'e karşı ürettikleri pos cihazına FETÖ'cülerin nasıl engel olduğunu anlattı!

BM duyurdu! İsrail'den Gazze için skandal karar
BM duyurdu! İsrail'den Gazze için skandal karar

Gündem

BM duyurdu! İsrail'den Gazze için skandal karar

İsrail'e en çok silah satan ülke Almanya'dan "işgalci" kınaması!
İsrail'e en çok silah satan ülke Almanya'dan "işgalci" kınaması!

Dünya

İsrail'e en çok silah satan ülke Almanya'dan "işgalci" kınaması!

İhsan Şenocak çileden çıktı!
İhsan Şenocak çileden çıktı!

Gündem

İhsan Şenocak çileden çıktı!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23