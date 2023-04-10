  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Terörist cenazesine katılan Selvi Kılıçdaroğlu başörtülü kadını ikna çalışmasında!

Kızılelma ve Bayraktar TB3, TCG Anadolu Gemisi pistinde

HDP'den özerklik çağrısı gibi mesaj

İtalyan dev yatırım şirketi CEO'su peş peşe uyardı: Dolarınız varsa, dolarda kaçış başladı! Dolar tahminleri

Tatlı su kaplumbağaları ile ilgili ilginç keşif! Gece dışarı çıkıp saatlerce...

Topyekün Erdoğan düşmanlığı! Saadetli 6'lı masaya bir destek de TİP'ten...

'Anadolu yeniden Osmanlı gibi cihan devletine döndüğünde...'

Petrolde rakam savaşı, tehlikeli yükseliş! Suudi Arabistan'dan çıldırtan karar: Üretimi kıstı! Nijerya vanayı açtı

BM'den şoke eden fiyat! Acil çözecek: Kızıldeniz'deki petrol tanker için 32 milyon dolara daha ihtiyaç var

Suriye’de DAEŞ’ten kalma mayın patladı: Ölüler var
Dünya Siyonist zulmü: Harem-i İbrahim Camii Müslümanlara kapatıldı
Dünya

Siyonist zulmü: Harem-i İbrahim Camii Müslümanlara kapatıldı

Yeniakit Publisher
2023-04-10 11:51:00 -
Siyonist zulmü: Harem-i İbrahim Camii Müslümanlara kapatıldı

Filistin’in El Halil ken­tinde bulunan Harem-i İbrahim Camii’nin Müdürü Gassan er-Recebi, terörist İsrail'in camiyi tüm Müslüman­lara kapattığını söy­ledi.

Filistin’in El Halil ken­tinde bulunan Harem-i İbrahim Camisi’nin Müdürü Gassan er-Recebi, İsrail güçle­rinin camiyi tüm Müslüman­ların girişine kapattığını söy­ledi.

Caminin içi ve çevresinin çok sayıda fanatik Yahudi ile dolu olduğunu aktaran Rece­bi, İsrail güçlerinin Yahudile­rin Hamursuz Bayramı nede­niyle 10 Nisan akşamına kadar söz konusu camiyi Müslüman­lara kapalı tutacağını belirtti.

Filistinli aktivist Arif Cabir de İsrail güçlerinin sabah erken saatlerde caminin çevresine kontrol noktaları kurduğunu ve Filistinlilere yönelik baskıyı artırdığını söyledi. Cabir, “Ha­mursuz Bayramı”nda işgal al­tındaki Batı Şeria'nın dört bir tarafından onbinlerce fanatik Yahudi yerleşimcinin Harem’i İbrahim Camisi’ne akın edece­ğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Dünya Gazetesi

TBMM Başkanı Şentop’tan Boguhali ile İsrail istişaresi
TBMM Başkanı Şentop’tan Boguhali ile İsrail istişaresi

Siyaset
ÖNE ÇIKAN VİDEO

TBMM Başkanı Şentop’tan Boguhali ile İsrail istişaresi

Ürdün'den İsrail'e hodri meydan!
Ürdün'den İsrail'e hodri meydan!

Dünya

Ürdün'den İsrail'e hodri meydan!

Siyonist İsrail'den Mescid-i Aksa engeli! 50 yaş altını içeri almıyorlar
Siyonist İsrail'den Mescid-i Aksa engeli! 50 yaş altını içeri almıyorlar

Dünya

Siyonist İsrail'den Mescid-i Aksa engeli! 50 yaş altını içeri almıyorlar

'Anadolu yeniden Osmanlı gibi cihan devletine döndüğünde...'
'Anadolu yeniden Osmanlı gibi cihan devletine döndüğünde...'

Gündem

'Anadolu yeniden Osmanlı gibi cihan devletine döndüğünde...'

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23