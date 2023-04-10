Siyonist zulmü: Harem-i İbrahim Camii Müslümanlara kapatıldı
Filistin’in El Halil kentinde bulunan Harem-i İbrahim Camii’nin Müdürü Gassan er-Recebi, terörist İsrail'in camiyi tüm Müslümanlara kapattığını söyledi.
Filistin’in El Halil kentinde bulunan Harem-i İbrahim Camisi’nin Müdürü Gassan er-Recebi, İsrail güçlerinin camiyi tüm Müslümanların girişine kapattığını söyledi.
Caminin içi ve çevresinin çok sayıda fanatik Yahudi ile dolu olduğunu aktaran Recebi, İsrail güçlerinin Yahudilerin Hamursuz Bayramı nedeniyle 10 Nisan akşamına kadar söz konusu camiyi Müslümanlara kapalı tutacağını belirtti.
Filistinli aktivist Arif Cabir de İsrail güçlerinin sabah erken saatlerde caminin çevresine kontrol noktaları kurduğunu ve Filistinlilere yönelik baskıyı artırdığını söyledi. Cabir, “Hamursuz Bayramı”nda işgal altındaki Batı Şeria'nın dört bir tarafından onbinlerce fanatik Yahudi yerleşimcinin Harem’i İbrahim Camisi’ne akın edeceğini sözlerine ekledi.
Kaynak: Dünya Gazetesi