Siyonist zulmü: Harem-i İbrahim Camii Müslümanlara kapatıldı

Filistin’in El Halil ken­tinde bulunan Harem-i İbrahim Camisi’nin Müdürü Gassan er-Recebi, İsrail güçle­rinin camiyi tüm Müslüman­ların girişine kapattığını söy­ledi.

Caminin içi ve çevresinin çok sayıda fanatik Yahudi ile dolu olduğunu aktaran Rece­bi, İsrail güçlerinin Yahudile­rin Hamursuz Bayramı nede­niyle 10 Nisan akşamına kadar söz konusu camiyi Müslüman­lara kapalı tutacağını belirtti.

Filistinli aktivist Arif Cabir de İsrail güçlerinin sabah erken saatlerde caminin çevresine kontrol noktaları kurduğunu ve Filistinlilere yönelik baskıyı artırdığını söyledi. Cabir, “Ha­mursuz Bayramı”nda işgal al­tındaki Batı Şeria'nın dört bir tarafından onbinlerce fanatik Yahudi yerleşimcinin Harem’i İbrahim Camisi’ne akın edece­ğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Dünya Gazetesi