'Siyonist üretimi mamalar ülkemize sokulmamalı!' Nestle ve Danone'nin bebek mamaları zehirli çıkmıştı

Küresel Siyonizmin sinsi oyunları bu kez bebeklerimizi hedef aldı! HÜDA PAR Mersin Milletvekili Faruk Dinç, dünya genelinde toplatılan ancak Türkiye’de "indirim" kılıfıyla rafları süsleyen Nestle veDaneno'ye ait zehirli mamalara karşı adeta seferberlik ilan etti. Dinç, "Siyonist üretimi mamalar ülkemize sokulmamalı" diyerek yetkilileri göreve çağırdı.

Eczacı kimliğiyle sahada bizzat tespitlerde bulunan HÜDA PAR Mersin Milletvekili Faruk Dinç, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında tüyleri diken diken eden gerçekleri haykırdı. Boykot listelerinin başında yer alan Nestle ve Danone gibi Siyonist sermayeli devlerin, bebeklerin karaciğerini iflas ettiren "cereulide" (sereulit) toksiniyle dolu ürünlerini piyasaya sürdüğünü hatırlatan Dinç, bu zehrin 50’den fazla ülkede yasaklandığını ancak Türkiye’de kirli bir oyunun sahnelendiğini vurguladı.

"İndirim" Adı Altında Ölüm Satıyorlar!

Siyonist şebekelerin, ellerinde kalan zehirli stokları Türkiye’deki zincir marketler aracılığıyla "fiyat düşürerek" elden çıkarmaya çalıştığını belirten Dinç, halkın sağlığıyla oynayan bu vicdansızlığa sert tepki gösterdi. Dinç, şunları kaydetti:

"Küresel Siyonizmin ürünleri ülkemize sokulmamalıdır! Dışarıdan gelen bu mamalar kesinlikle laboratuvar tetkiklerinden geçirilmeden satışa sunulmamalıdır. Bebeklerimizin canı kıymetlidir, Siyonistlerin insafına bırakılamaz!"

Çözüm: Yerli Üretim ve Devlet Desteği

Batı’nın zehirli dayatmalarına karşı "Milli ve Yerli" duruşun şart olduğunu ifade eden Dinç, çözüm yollarını da tek tek sıraladı. Çocuklarımızın geleceğini korumak için kendi mamalarımızı üretmemiz gerektiğini savunan HÜDA PAR'lı Dinç, devletin dar gelirli ailelere el uzatması gerektiğini belirterek şu tarihi çağrıda bulundu:

Yerli Üretim Şart: Siyonist markalara mahkumiyet bitmeli, Türkiye kendi bebek mamasını üretmeli.

Sıkı Denetim: Gümrükten giren her ürün en ağır laboratuvar testlerinden geçmeli.

Ücretsiz Destek: Anne sütü olmayan veya maddi durumu yetersiz ailelere mamalar devlet eliyle ücretsiz ulaştırılmalı.

Müslüman Anadolu insanının evlatlarını hedef alan bu "gıda terörüne" karşı sessiz kalınmaması gerektiğini belirten Dinç, yetkilileri acilen önlem almaya davet etti.