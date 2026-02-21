  • İSTANBUL
Tavuk külbastı: Herkes bu tadı konuşuyor! Tüm gün tok tutuyor, hem pratik hem de Lokum gibi yumuşak!
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Tavuk külbastı: Herkes bu tadı konuşuyor! Tüm gün tok tutuyor, hem pratik hem de Lokum gibi yumuşak!

Klasik bir lezzet şöleni olan Tavuk Külbastı için iftar sofranızı şenlendirebilir ve eşsiz tadıyla oruçlarınızı açabilirsiniz...

#1
Foto - Tavuk külbastı: Herkes bu tadı konuşuyor! Tüm gün tok tutuyor, hem pratik hem de Lokum gibi yumuşak!

Tavuk külbastı, Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biridir. Hem pratik hem de lezzetli bir seçenek arayanlar için ideal olan bu tarif, özellikle misafir ağırlarken ya da aile yemeklerinde sofraları şenlendirecek harika bir yemek sunar. Tavuk etinin yumuşaklığı, baharatlarla harmanlanan marinasyonu ve kızartma yöntemiyle oluşturulan çıtır dış yüzeyi, damağınızda unutulmaz bir tat bırakır. Peki tavuk külbastı nasıl yapılır?

#2
Foto - Tavuk külbastı: Herkes bu tadı konuşuyor! Tüm gün tok tutuyor, hem pratik hem de Lokum gibi yumuşak!

Tavuk külbastı tarifi hem sağlıklı hem de besleyici bir alternatif arayanlar için mükemmel bir tercihtir. Genellikle tavuk göğsü kullanılarak yapılan bu yemek, çeşitli baharatlar ve yoğurtlu marinasyonla zenginleştirilir. Tavuğun üzerine eklenen limon suyu, kekik, karabiber ve kimyon gibi baharatlar, ete enfes bir tat ve aroma kazandırırken, yoğurt ise etin daha yumuşak ve lezzetli olmasını sağlar. Külbastı, oldukça köklü bir geçmişe sahip olan ve kemiksiz etin köfte ya da ızgara şeklinde pişirilmesiyle hazırlanan geleneksel bir yemektir.

#3
Foto - Tavuk külbastı: Herkes bu tadı konuşuyor! Tüm gün tok tutuyor, hem pratik hem de Lokum gibi yumuşak!

Osmanlı mutfağında ilk örneklerine 18. yüzyılda rastlandığı belirtilse de yapılan araştırmalar, bu yemeğin 16. yüzyıla kadar uzandığını göstermektedir. Divan edebiyatı metinlerinde de adı geçen külbastı, yüzyıllar boyunca sofralardaki yerini koruyan klasik lezzetlerden biri olmuştur. Geleneksel olarak farklı kemiksiz et türleriyle hazırlanabilen bu yemek, günümüzde tavuk göğsü kullanılarak da pratik ve hafif bir alternatif olarak sunulmaktadır.

#4
Foto - Tavuk külbastı: Herkes bu tadı konuşuyor! Tüm gün tok tutuyor, hem pratik hem de Lokum gibi yumuşak!

Hazırlama süresi: 30. Pişirme süresi: 10. Kaç kişilik: 4. Kaç kalori: 250. MALZEMELER! Tavuk Külbastı Tarifi İçin Malzemeler! Tavuk Külbastı Tarifi İçin: 2 adet tavuk göğsü. 1 yemek kaşığı yoğurt. 1 tatlı kaşığı domates salçası. 1 tatlı kaşığı biber salçası. 2 diş sarımsak. 1 tatlı kaşığı tuz. 1 çay kaşığı karabiber. 1 çay kaşığı kırmızı toz biber. 1 çay kaşığı kekik. 5 yemek kaşığı zeytinyağı. Servis için. 1 tutam ince kıyılmış maydanoz.

#5
Foto - Tavuk külbastı: Herkes bu tadı konuşuyor! Tüm gün tok tutuyor, hem pratik hem de Lokum gibi yumuşak!

TAVUK KÜLBASTI TARİFİ NASIL YAPILIR? 1. Tavuk göğüslerini bıçağı yüzeye paralel tutarak ortadan ikiye kesin ve eşit kalınlıkta parçalar elde edin. 2. Ayrı bir kapta yoğurt, domates ve biber salçası, ezilmiş sarımsak, zeytinyağı, tuz, karabiber, kırmızı toz biber ve kekiği karıştırarak marinasyon sosunu hazırlayın. 3. Tavuk parçalarını bu sosla iyice harmanlayın ve lezzetin etlere işlemesi için en az 20–30 dakika dinlendirin. Geniş bir tavayı ısıtın ve marine edilmiş tavukları orta ateşte arkalı önlü pişirin. Tavuklar tamamen pişip hafifçe kızardığında ocaktan alın. 4. Hazırlanan tavuk külbastıyı servis tabağına yerleştirin, üzerine ince kıyılmış maydanoz serpiştirerek sıcak olarak servis edin. TAVUK KÜLBASTI İÇİN PÜF NOKTALARI Tavuk külbastı pişirilirken ateşin çok düşük olmamasına dikkat edilmelidir; düşük ateş tavukların suyunu salmasına ve kızarmadan haşlanır gibi pişmesine neden olabilir. Orta–yüksek ateşte pişirmek, etin dış yüzeyinde hafif bir kızarıklık oluşturarak lezzeti artırır. Kullanılan baharatların iri taneli olmaması da önemlidir; iri parçalar tavada yanarak acı bir tat bırakabilir. TAVUK KÜLBASTI TARİFİ İÇİN SERVİS ÖNERİSİ Tavuk külbastı sıcak olarak servis edilmelidir. Yanında mevsim salatası, közlenmiş sebzeler veya sade pilav ile sunulduğunda lezzeti daha dengeli hâle gelir.

