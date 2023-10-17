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Dünya Siyonist rejimin hava saldırısında bir gazeteci daha hayatını kaybetti
Dünya

Siyonist rejimin hava saldırısında bir gazeteci daha hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2023-10-17 12:57:00 -
Siyonist rejimin hava saldırısında bir gazeteci daha hayatını kaybetti

Abluka altındaki Gazze Şeridi'ne, siyonist işgal rejiminin hava saldırılarında bir gazeteci daha hayatını kaybetti.

Abluka altındaki Gazze Şeridi'ne, siyonist işgal rejiminin hava saldırılarında bir gazeteci daha hayatını kaybetti.

Filistinli gazeteci Muhammed Baluşe'nin Gazze'nin kuzey kesiminde Es-Saftavi bölgesinde yer alan evine düzenlenen saldırıda katledildiği belirtildi.

Saldırıda, çok sayıda kişinin de yaralandığı aktarıldı.

Böylece işgalcilerin katlettiği gazeteci sayısı 13'e yükselirken en az 20 gazetecinin de yaralandığı ifade edildi.
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