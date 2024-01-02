Siyonist rejim naaşları alıkoyuyor!

Siyonistlerin işgal altındaki Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nden 450 Filistinlinin naaşlarını mezarlıklarda ve morglarda alıkoyduğu belirtildi.

"Şehitlerin Naaşlarını Geri Alma Girişimi", siyonist katillerinFilistinlilere ait cenazeleri alıkoymasına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, işgalcilerin, mezarlık ve morglarda 450 Filistinlinin naaşını alıkoyduğu belirtildi.

Siyonist katillerin 1967 yılından bu yana çeşitli şekillerde katlettiği 256 Filistinlinin naaşlarını Rakamlar Mezarlığı'nda tuttuğu, 194 naaşın da 2015'ten bu yanaşehit olan Filistinlilere ait olduğu kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İsrail'in alıkoyduğu naaşlardan 18'i İsrail hapishanelerinde ölen esirlere, 21'i 18 yaş altı çocuklara, 5'i kadınlara ait. Bu naaşlardan 52'si ise 7 Ekim'den önce Gazze Şeridi'nde alıkonuldu."