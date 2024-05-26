Siyonist ordusunda darbe çağrısı

TAHSİN HAN

Soykırımcı Siyonist askerlerden biri, Gazze’de daha fazla kan ve katliam isteyen Başbakan Netanyahu’ya destek verip, ordu yönetimine darbe çağrısı yaptı. Gazze’deki soykırıma katılan bir maskeli terörist asker, Savunma Bakanı Gallant ve Genelkurmay Başkanı Halevi’ye karşı isyan çağrısı yaptı. Maskeli asker, Gallant ve Halevi’ye karşı isyanı teşvik ettiği gerekçesiyle ordu tarafından açılan soruşturma ile sindirilmeye çalışılacak. İsrail Jeruselam Post gazetesinin haberine göre; maskeli bir askerin videosu sosyal medyada dolaşıma girdi. Video, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun oğlu Yair Netanyahu tarafından da Telegram hesabında paylaşıldı. İsrail ordusu Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi ve Savunma Bakanı Yoav Gallant’a karşı isyan çağrısı yapan askerin “Başbakan Binyamin Netanyahu, bu video sizin için, biz yedek güçler, anahtarları herhangi bir Filistin Yönetimine teslim etme niyetinde değiliz” diyerek, Gazze’de olası bir İsrail yönetiminin çok fazla kayıp asker vermek anlamına geleceğini söyleyen ve Filistinlilerin de içinde bulunduğu bir Arap yönetimin olmasını teklif eden ordu yönetimini tehdit etti. Videoda askerin, “Anahtarları kime vereceğinizi iyi düşünün. Kardeşlerimiz boş yere öldürülmedi. Biz zafer istiyoruz. İsrail halkına ve kardeşlerimize kim zarar verdiyse, biz öldüreceğiz. Siz Bay Gallant bunu yapamazsanız, yoksa biz Başbakan’la gideriz. Askeri darbe istediniz; size kararın ne olduğunu ve zaferin ne olduğunu göstereceğiz” dediği duyuluyor.

Ordu yönetimi hemen bölümler arası bir toplantı çağrısında bulundu ve ordu sözcüsü, “Videoda belgelenen davranış, ordu emirlerinin ve ordu değerlerinin ciddi bir ihlalidir ve cezai suç şüphesi oluşturmaktadır” dedi.

Askerin tespit edilip ceza verilmesi bile ordu içinde yeni bir kargaşaya neden olacak.



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