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Dünya Siyonist ordusu duyurdu! İsrail'in askeri mevzilerine füze saldırısı
Dünya

Siyonist ordusu duyurdu! İsrail'in askeri mevzilerine füze saldırısı

Yeniakit Publisher
2024-03-05 23:50:00 -
Siyonist ordusu duyurdu! İsrail'in askeri mevzilerine füze saldırısı

İsrail Lübnan'a yönelik hava saldırısında 3 sivili öldürdüğünü duyururken; Hizbullah Hareketi, Lübnan'ın güneyinden İsrail'in sınır bölgesinde yer alan askeri mevziilere farklı silahlarla 11 saldırı düzenledi.

Hizbullah, Lübnan topraklarından İsrail'e yönelik son 24 saat içerisinde gerçekleştirilen saldırılar hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada, İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Hula beldesine düzenlediği ve 3 sivilin yaşamını yitirdiği saldırıya karşılık olarak İsrail'in Kiryat Şmona ve Kfar Blumyerleşim birimine onlarca katyuşa füzesinin fırlatıldığı ifade edildi.

İsrail'in askeri mevzileri vuruldu

İsrail'in Bağdadi ve Birket Rişe mevziisi, 769. Doğu Tugayı'nın Kiryat Şmona Kışlası'ndaki karargahı, Kefr Şubaa Tepeleri'ndeki Ruveysat el Alem mevziisinin füzeler ve uygun silahlarla vurulduğu kaydedildi.

Ayrıca, İsrail'in sınır üzerindeki askeri mevziilerinde konuşlu 2 Merkava tipi tankın da hedef alındığı aktarıldı.

Lübnan'dan İsrail'e 30 füze fırlatıldı

İsrail ordu radyosu ise geçtiği haberde, Lübnan'dan Kiryat Şmona'ya yönelik 30 füzenin fırlatıldığı ve 10 füzenin hava savunma sistemi ile düşürüldüğü belirtildi.
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İsrail ordusu ve Hizbullah Hareketi arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana yaşanan çatışmalarda, 232 Hizbullah mensubu, 48 Lübnanlı sivil, 11 Emel Hareketi, 12 Hamas, 12 İslami Cihad mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 11 İsrail askeri öldü.

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