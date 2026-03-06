Siyonist McDonald’s para ve tanıtımla tutunmaya çalışıyor! Hatay’da iftarın ardından şimdi de “Kadın üreticilere destek” oyunu!

Amerikalı Yahudi Haham Abraham Finkelstein’in, çocukları kaçırıp ritüellerden sonra kurban edilip etlerinin McDonald’s gibi fast-food ürünlerine karıştırıldığını itiraf ettiği açıklamaları tüm dünyada infial uyandırmış, müşteri kaybı yaşamıştı. Türkiye’de tutunmak için Hatay’daki konteyner kentte her gün 1000 kişilik iftar veren McDonald’s, şimdi de kadın üreticilere desteklemeye yönelik halkla ilişkiler çalışmasına imza attı.

ŞİMDİKİ BAHANELERİ 8 MART KADINLAR GÜNÜ!

McDonald’s Türkiye, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü bahanesiyle, Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı (KEDV) ile işbirliğine giderek, Türkiye’nin farklı noktalarından kadın üreticilerin hazırladığı 45 bin özel tasarım çantaya, restoranlarda ve McDelivery siparişlerinde yer veriyor. McDonald’s Türkiye Kurumsal İletişim Direktörü Tuğçe Altınsoy yaptığı açıklamada, çalışanlarının yüzde 50’den fazlasının kadın olduğunu vurgulayarak; “KEDV ile hayata geçirdiğimiz proje aracılığıyla kadınların üretim yoluyla güçlenmesine katkıda bulunuyoruz. Aydın, Malatya ve Kahramanmaraş’taki kadın üreticiler tarafından hazırlanan 45 bin adet çantayı misafirlerimize hediye ediyoruz. Özellikle depremden etkilenen illerimizde yeniden ayağa kalkma mücadelesi veren kadınların el emeğinin daha fazla insana ulaşmasını, dayanışmanın da günlük hayatın doğal bir parçası haline gelmesini önemsiyoruz” dedi.