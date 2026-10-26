Terör bitti, akademik hayvancılık başladı: Cudi’de kurşun sesi yerine çobanlık eğitimi
Yıllarca terörün kol gezdiği, kurşun seslerinin yankılandığı Cudi Dağı’nda şimdi bölge insanın kalkındıracak hamlelere imza atılıyor. Şırnak’ın Silopi ilçesinde hayvancılıkla uğraşan vatandaşların talepleri doğrultusunda açılan sürü yönetimi kursunda teorik eğitimler sahaya taşındı. Cudi Dağı eteklerindeki Şimalbey köyünde çobanlarla bir araya gelen eğitmenler, sürü yönetimi ve hayvan sağlığı konularında uygulamalı eğitim veriyor.