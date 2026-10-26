Dünya bu robotu konuşuyor! Motoru yok, canlı kas hücreleriyle yüzüyor

Suda ilerlemek için güçlü motorlara ve karmaşık mekanik parçalara ihtiyaç duyan robotlara farklı bir alternatif geliştirildi. Massachusetts Teknoloji Enstitüsü ekibinin hazırladığı sakız büyüklüğündeki ince robot, yüzgeçlerine yerleştirilen canlı kas dokusunun ışıkla kasılması sayesinde yüzebiliyor, dönebiliyor ve su altındaki basit engellerin arasından geçebiliyor.

Kas hücreleri motorun yerini aldı

Robotun gövdesi, yaklaşık yarım milimetre kalınlığındaki esnek bir jel tabakadan oluşuyor. İki yüzgeç şeklinde tasarlanan bu yapının üzerine genetik olarak ışığa tepki verecek şekilde düzenlenmiş kas hücreleri yerleştirildi. Araştırmacılar yüzgeçlerden birine ışık tuttuğunda yalnızca o taraftaki kas dokusu kasılıyor. Her iki yüzgeç aynı anda uyarıldığında ise birlikte hareket ediyor. Bu sayede ışığın hangi bölgeye ve hangi sıklıkla gönderildiği değiştirilerek robotun hızı ve yönü kontrol edilebiliyor.

Su altında labirentten geçti

Deneylerde robot, suyla doldurulan geniş bir petri kabına yerleştirildi. Araştırmacılar ışık kaynağını hareket ettirerek robotu basit bir su altı labirentinde yönlendirmeyi başardı. Robot en yüksek hızında dakikada kendi vücut uzunluğunun yaklaşık dört katı kadar mesafe katetti. Bu hız profesyonel yüzücülerle karşılaştırıldığında oldukça düşük olsa da bazı deniz canlılarının sakin yüzme temposuna yakın seviyede.

Tek katman kas dokusu yeterli oldu

Çalışmanın dikkat çeken yönlerinden biri, hareket için kalın kas kütlelerine ihtiyaç duyulmaması oldu. Bugüne kadar geliştirilen birçok biyohibrit robot, laboratuvarda milyonlarca hücre kullanılarak oluşturulan üç boyutlu kas yapılarıyla hareket ediyordu. Yeni tasarımda ise tek ve son derece ince bir kas hücresi tabakası yeterli oldu. Araştırmacılar bu yaklaşımın gelecekte daha az hücreyle, daha düşük maliyetli ve daha hafif robotların üretilmesine yardımcı olabileceğini düşünüyor.

Kasları ışıkla “egzersiz” yaptırdılar

Ekip, robotu üretmeden önce kas hücrelerinin daha güçlü çalışabilmesi için destekleyici jel yapısını da yeniden tasarladı. Farklı yüzey şekilleri ve sertlikleri test edilirken kare biçimli olukların kas hücrelerinin aynı yönde dizilmesini kolaylaştırdığı görüldü. Hücrelerin düzenli biçimde birleşmesi, daha güçlü kas liflerinin oluşmasını sağladı. Araştırmacılar ayrıca kasları tekrarlanan ışık darbeleriyle çalıştırarak dokunun kasılma gücünü artırdı.

Kendini iyileştirebilen robotlara kapı açabilir

Canlı dokunun yumuşak ve çevresine uyum sağlayabilen yapısı, bu tür robotları klasik makinelerin zarar verebileceği hassas ortamlarda kullanışlı hale getirebilir. Araştırmacılar ilerleyen aşamada robotun gövdesini yeniden tasarlayarak yüzme hızını artırmayı hedefliyor. Teknolojinin gelecekte özellikle su altı çevre takibi gibi alanlarda kullanılabileceği değerlendiriliyor.