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Aktüel İstanbul'da kabus gibi kaza! Atın kopan bacağı otomobile saplandı
Aktüel

İstanbul'da kabus gibi kaza! Atın kopan bacağı otomobile saplandı

Yeniakit Publisher
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İstanbul Arnavutköy'de virajda kontrolden çıkan otomobil, karşı yönden gelen ata çarptı. Şiddetli çarpışmada atın kopan bacağı otomobile saplanırken, hayvan telef oldu.

İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde meydana gelen kaza korkunç anlara sahne oldu.

 

Kaza, dün saat 17.40 sıralarında Arnavutköy ilçesi Hacımaşlı Mahallesi Hacımaşlı-Arnavutköy Caddesi üzerindeki Domuzderesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yunus S yönetimindeki 34 PPV 532 plakalı Hyundai marka otomobil, köprü üzerindeki viraja girdiği sırada sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yönden gelen Yaser A.'nun bindiği ata çarptı.

 

Atın kopan bacağı otomobile saplandı

Çarpışmanın şiddetiyle atın bacağı koparak otomobile saplandı. Yaklaşık 10 metre savrulan hayvan olayda telef olurken, otomobilde de büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Kazanın hemen arkasından aynı yönde ilerleyen başka bir at da önünde yaşanan çarpışma nedeniyle paniğe kapıldı. Ürken at, üzerindeki Mohamad Mamdoh A.'yi yere fırlattı. Böylece otomobil sürücüsü ve çarpılan atın binicisinin ardından ikinci atın binicisi de yaralandı.

 

3 kişi hastaneye kaldırıldı

Kazanın ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan otomobil sürücüsü Yunus S., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

 

Otomobilin çarptığı atın binicisi Yaser A. ile diğer attan düşerek yaralanan Mohamad Mamdoh A. ise Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ve kazayı hafif yaralanmalarla atlattıkları öğrenildi.

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