İETT otobüslerinde tarihi dönüş! İstanbul halkı o renge sahip çıktı, eski günler geri geliyor!
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İETT'nin yeni otobüslerinin rengini belirlemek için açtığı anketin sonuçları belli oldu.
Ankete katılan İstanbulluların yüzde 74,18'i geçmişte şehrin simgesi haline gelen nostaljik kırmızı rengin tercih edilmesini istedi ve böylece kırmızı otobüslerin yeniden yollara çıkmasının yolu açıldı.
ANKETTE YÜZDE 74,18 İLE KIRMIZI RENGİN ÖNÜ AÇILDI
İETT tarafından düzenlenen ankette katılımcılara yeni araçların renginin nostaljik kırmızıya dönüp dönmeyeceği soruldu. Yapılan oylamada katılımcıların yüzde 74,18'i kırmızı renge destek verirken, değişimi istemeyenlerin oranı yüzde 25,82'de kaldı. Kurum tarafından yapılan duyuruda ankete katılan vatandaşlara teşekkür edilerek geçmişin izlerinin geleceğin yollarında yaşatılacağı mesajı verildi.
YILLAR İÇİNDE DEĞİŞEN OTOBÜS RENKLERİ YENİDEN ESKİYE DÖNÜYOR
İstanbul toplu ulaşımında uzun yıllar kırmızı renkle hizmet veren otobüslerin görünümü zaman içinde farklı aşamalardan geçti. 1996 yılında üstü krem bej, altı kırmızı tasarıma geçilirken, 2006'da yeşil-beyaz ağırlıklı araçlar filoya katıldı ve 2011'de Otobüs A.Ş. araçları erguvan, Özel Halk Otobüsleri ise turkuaz renge büründü. Nisan 2012'deki anketin ardından sarı-beyaz damalı desen benimsenirken, 2020'den itibaren tek tip sarı renk uygulamasına geçilmişti.
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