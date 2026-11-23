Sıcak saatler yaşanıyor! ABD'ye ait hava aracı düşürüldü
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
İran ordusu, Amerika Birleşik Devletleri'ne ait "LUCAS" tipi bir İHA'yı düşürdüğünü duyurdu.
İran Ordusu Halkla İlişkiler Biriminden yapılan açıklamada, ABD'ye ait "LUCAS" tipi İHA'nın, ülkenin entegre hava savunma ağı kontrolündeki yerli hava savunma sistemleri tarafından vurularak imha edildiği belirtildi.
İHA'nın Basra Körfezi üzerinde, Hürmüz Boğazı'nın doğusunda hedef alındığı kaydedildi.