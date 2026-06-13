Siyonist katillere tepki! FIFA'dan atın

Kanada, ABD ve Meksika’nın ev sahipliğinde düzenlenen 2026 FIFA Dünya Kupası’nda siyasi mesaj içeren bir protesto dikkat çekti. Toronto’daki Kanada-Bosna Hersek karşılaşması öncesinde bir grup gösterici, FIFA’nın İsrail’e yönelik tavrını hedef aldı.

Protestocular, organizasyon logosunun üzerine “İsrail’i FIFA’dan atın” yazılı pankart serdi. Eylem, tribün çevresinde ve maç öncesi atmosferde kısa sürede dikkat çeken görüntüler arasında yer aldı.

FIFA’YA ÇİFTE STANDART ELEŞTİRİSİ

Protestonun merkezinde FIFA’nın uluslararası müsabakalardaki tutumu yer aldı. Göstericiler, Rusya’nın Ukrayna savaşı nedeniyle uluslararası futbol organizasyonlarından men edilmesini hatırlatarak, İsrail konusunda benzer bir adım atılmamasını eleştirdi.

Bu tepki, spor organizasyonlarında siyasi kararların hangi ölçütlerle alındığına yönelik tartışmaları yeniden gündeme taşıdı. Protestocular, FIFA’nın İsrail’e karşı sessiz kaldığını savunarak kurumun çifte standart uyguladığını ileri sürdü.

“İSRAİL’İ FIFA’DAN ATIN” MESAJI

Açılan pankartta yer alan “İsrail’i FIFA’dan atın” ifadesi, protestonun en net mesajı oldu. Göstericiler, Gazze’de yaşananlar nedeniyle İsrail’in uluslararası spor organizasyonlarında yer almaması gerektiğini savundu.

Pankartın Dünya Kupası logosunun üzerine serilmesi ise eylemin sembolik yönünü güçlendirdi. Protestocular bu hamleyle doğrudan FIFA yönetimine mesaj vermeyi hedefledi.

MAÇ ÖNCESİ GÜNDEME DAMGA VURDU

Kanada ile Bosna Hersek arasında oynanan karşılaşma sahada 1-1 sona ererken, maç öncesindeki İsrail protestosu da en az skor kadar konuşuldu. Protesto, Dünya Kupası’nın sadece sportif rekabet değil, küresel gerilimlerin ve siyasi tepkilerin de sahnesi olmaya devam ettiğini gösterdi.