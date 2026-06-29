Siyonist katiller destekçilerini kaybediyor! Yaptıkları bardağı taşırdı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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ABD’de Cumhuriyetçi Parti içinde İsrail’e yönelik olumsuz tutumun giderek arttığı ileri sürüldü. ABD basınına yansıyan değerlendirmelerde, Gazze’ye yönelik ağır saldırıların Washington-Tel Aviv ilişkilerini yıprattığı belirtildi.
ABD’de İsrail’e verilen desteğin Cumhuriyetçi Parti tabanında da sorgulanmaya başladığı öne sürüldü. ABD merkezli Axios haber portalında yayımlanan haberde, Washington ile Tel Aviv arasındaki ilişkilerin İsrail ordusunun Gazze’ye yönelik ağır saldırıları nedeniyle yıprandığı iddia edildi.
Haberde, "İsrail ordusunun Gazze'yi yerle bir etmesiyle birlikte, özellikle genç Cumhuriyetçilerin çoğu İsrail'e sırt çevirdi. Ardından (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu, İran savaşını sona erdirmeye çalışan Başkan (Donald) Trump ve ekibini karşısına aldı." ifadelerine yer verildi.
Netanyahu'nun daha önce aynı sebeple ABD'deki Demokratların desteğini kaybettiği hatırlatılan haberde, "Şimdi ise giderek artan sayıda Cumhuriyetçi de ona ve ülkesine karşı olumsuz bir tutum sergiliyor." değerlendirmesi yapıldı.
Haberin devamında, hem Netanyahu'nun hem de İsrail'in, 15 yıl boyunca azalan Demokrat desteğini Cumhuriyetçilerle yakınlaşarak telafi ettiği kaydedilirken, Cumhuriyetçilerin desteğinin de garanti altından çıktığı bir noktada, "ciddi bir sorunla karşı karşıya kalacağı" ifade edildi.
Trump'ın, daha önce Netanyahu için "deli" ifadesini kullanarak, onun eylemlerinin "İsrail'i dünya çapında daha da izole etme riski taşıdığına" değindiği vurgulanan haberde, ABD Başkanının "muhtemel halefi" olarak değerlendirilen Başkan Yardımcısı JD Vance'in de İran anlaşmasına karşı çıkan İsrailli yetkilileri eleştirdiği hatırlatıldı.
Pew Araştırma Merkezinin nisan ayında yaptığı ankete göre, ABD'de 50 yaş üstü Cumhuriyetçi seçmenin onda dördünün İsrail'e olumsuz baktığı, 18-49 yaş arası Cumhuriyetçiler arasında bu rakamın yüzde 57'ye yükseldiği belirtilmişti.
Quinnipiac Üniversitesi'nin bu ay yaptığı bir ankette ise Cumhuriyetçilerin beşte birinin ABD'nin İsrail'i çok fazla desteklediğini düşündüğü, bu oranın üç yıl öncesindeki rakamların üç katı olduğu kaydedilmişti.
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