  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Sarhoş zihniyetten bayat masallar! Özgür Özel, emekliye yine hayal satmaya kalktı Cevdet Yılmaz'dan önemli açıklamalar! Türk ekonomisinin yol haritası belli oldu Milyonlarca kişi ter döküyor! KPSS maratonu başladı Karşıya geçmek isteyen ne yapacağını şaşırıyor! Karaköy’de yayaların bariyerle sınavı Seksenler'in Ergun Plak'ı Serhat Mustafa Kılıç evinde ölü bulunmuştu: Sevgilisi Özlem Esmergül'ü kameralardan böyle sakladılar! ABD'nin hamlesi piyasaları ateşe verebilir! Selma Savcı'dan Anyma konserine sert tepki: Yaratıkvari karakterlere geçit yok İran’dan ABD’ye kritik uyarı: Sonraki saldırılar daha şiddetli olacak! İran Devrim Muhafızları duyurdu: Hürmüz’de ABD deniz aracını vurduk AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Dr. Özgür Kavak Akit’e önemli açıklamalarda bulundu: Kapıları gönüllere açmaya geldik
Gündem Siyonist katilden alçakça tehdit! Eli kanlı Netanyahu'dan İran'a gözdağı ve küstah sözler!
Gündem

Siyonist katilden alçakça tehdit! Eli kanlı Netanyahu'dan İran'a gözdağı ve küstah sözler!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Siyonist katilden alçakça tehdit! Eli kanlı Netanyahu'dan İran'a gözdağı ve küstah sözler!

İşgalci İsrail'in katil Başbakanı Binyamin Netanyahu, kabine toplantısı öncesinde yaptığı açıklamalarda bölgeyi kana bulayan şımarık tavrını sürdürerek Tahran yönetimine açıkça tehditler savurdu. İran'ın İsrail'e saldırmaktan korktuğunu iddia eden siyonist elebaşı, olası bir misilleme durumunda Tahran'ın ağır bir bedel ödeyeceğini öne sürdü.

İsrail Başbakanı Netanyahu, İran yönetiminin sonunun yakın olduğunu ve Tahran'ın İsrail'e saldırmaktan çekindiğini iddia etti. Netanyahu, olası bir İran saldırısına karşı Hayal bile edemeyecekleri bir darbe alırlar" diyerek gözdağı verdi.

İsrail Başbakanlığından yapılan açıklamaya göre Netanyahu, kabine toplantısı öncesi yaptığı konuşmada, İran’ın İsrail’e saldırmaktan kaçındığını ileri sürdü. Netanyahu, "İran bize saldırmıyor. İran bunu yapmaktan kaçınıyor ve bunun nedenini biliyor" dedi.

Binyamin Netanyahu, İran’ın İsrail’e saldırması halinde ise "hayal bile edemeyeceği bir darbe alacağını" savunarak, "Elbette hata yapabilir ve yine de bize saldırma hatasına düşebilir. O zaman hayal bile edemeyeceği bir darbe alacak" ifadelerini kullandı.

Netanyahu, "İran'daki yönetimin sonu yakın" şeklinde iddiada bulundu.

‘Ölümüne korkuyor’ Eli kanlı Netanyahu’nun seçim planı sızdı
‘Ölümüne korkuyor’ Eli kanlı Netanyahu’nun seçim planı sızdı

Gündem

‘Ölümüne korkuyor’ Eli kanlı Netanyahu’nun seçim planı sızdı

Seçimleri kaybedeceğini anlayan Netanyahu tüm tuşlara basıyor: Karısını sahaya sürüp rakibine iftira attırdı
Seçimleri kaybedeceğini anlayan Netanyahu tüm tuşlara basıyor: Karısını sahaya sürüp rakibine iftira attırdı

Dünya

Seçimleri kaybedeceğini anlayan Netanyahu tüm tuşlara basıyor: Karısını sahaya sürüp rakibine iftira attırdı

Netanyahu ziyaretinde ırkçı skandal: Filistin karşıtı sloganlara başıyla onay verdi!
Netanyahu ziyaretinde ırkçı skandal: Filistin karşıtı sloganlara başıyla onay verdi!

Gündem

Netanyahu ziyaretinde ırkçı skandal: Filistin karşıtı sloganlara başıyla onay verdi!

Netanyahu’nun ziyaretinde alçak sloganlar
Netanyahu’nun ziyaretinde alçak sloganlar

Dünya

Netanyahu’nun ziyaretinde alçak sloganlar

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23