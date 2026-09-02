Galatasaray’dan açıklama geldi! Bitshiabu'nun maliyeti belli oldu
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Galatasaray, Almanya ekibi Leipzig’den kiralık olarak kadrosuna kattığı El Chadaille Bitshiabu’nun transfer detaylarını açıkladı.
Galatasaray, yeni transferi El Chadaille Bitshiabu’nun maliyetini açıkladı.
Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasında, 21 yaşındaki savunma oyuncusunun bonservisinin 2 milyon avro karşılığında 2026-27 sezonu sonuna kadar kiralandığı aktarıldı.
Açıklamada ayrıca, Bitshiabu'nun satın alma opsiyonunun 28 milyon avro olduğu ve oyuncuya 2 milyon avro sabit ücret ödeneceği kaydedildi.
Bitshiabu, geçen sezon Leipzig'de 14 maça çıktı.