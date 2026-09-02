  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
CHP'nin itirazı reddedildi! Üsküdar’da başkanvekilliği seçimi yenilenecek 4 çocuk babasını vurarak öldürdüler Türk katili Belçika polisi Canlandırma görüntüleri ortaya çıktı! Güllü cinayetinde dehşete düşüren ses kaydı: 2 daire teklif etti, attım!! Özgür'den yine Mustafa Kemal istismarı! Genel başkan değil sanki tapu müdürü Skandal! Yahudi okullarında dağıtıldı: Filistin'e nefret masalları O 'Kazım Karabekir' dedi siz Ekrem olarak anlayın! Sanki herkes aptal Taha Akyol akıllı Gaye Erkan’ı bu yüzden mi şikayet ettiler? Kıskançlık kokuları geliyor... Silivri açıklarında iki gemi çarpışmıştı Kayıp 10 denizcinin kimlikleri belli oldu Silivri açıklarında telsizden yükselen çığlık! "İskeleye kır!" feryadından saniyeler sonra 10 denizciyle sulara gömüldüler! Dev projeyi Ulaştırma Bakanlığı üstlendi: İstanbul'a yeni raylı sistem müjdesi!
Spor Galatasaray’dan açıklama geldi! Bitshiabu'nun maliyeti belli oldu
Spor

Galatasaray’dan açıklama geldi! Bitshiabu'nun maliyeti belli oldu

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Galatasaray’dan açıklama geldi! Bitshiabu'nun maliyeti belli oldu

Galatasaray, Almanya ekibi Leipzig’den kiralık olarak kadrosuna kattığı El Chadaille Bitshiabu’nun transfer detaylarını açıkladı.

Galatasaray, yeni transferi El Chadaille Bitshiabu’nun maliyetini açıkladı.

 

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasında, 21 yaşındaki savunma oyuncusunun bonservisinin 2 milyon avro karşılığında 2026-27 sezonu sonuna kadar kiralandığı aktarıldı.

 

Açıklamada ayrıca, Bitshiabu'nun satın alma opsiyonunun 28 milyon avro olduğu ve oyuncuya 2 milyon avro sabit ücret ödeneceği kaydedildi.

Bitshiabu, geçen sezon Leipzig'de 14 maça çıktı.

Galatasaray’a imza attı, hayalini anlattı! Deniz Gül’den duygulandıran sözler
Galatasaray’a imza attı, hayalini anlattı! Deniz Gül’den duygulandıran sözler

Spor

Galatasaray’a imza attı, hayalini anlattı! Deniz Gül’den duygulandıran sözler

Galatasaray'ın sürpriz transferi İstanbul'a geldi bile!
Galatasaray'ın sürpriz transferi İstanbul'a geldi bile!

Spor

Galatasaray'ın sürpriz transferi İstanbul'a geldi bile!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23