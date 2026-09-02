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Yaşam Görenler şaşırıp kaldı! Yanı başında yangın çıktı, o salça kaynatmaya devam etti
Yaşam

Görenler şaşırıp kaldı! Yanı başında yangın çıktı, o salça kaynatmaya devam etti

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IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Görenler şaşırıp kaldı! Yanı başında yangın çıktı, o salça kaynatmaya devam etti

Kayseri Kocasinan'da arazide çıkan yangına ekipler müdahale ederken, hemen yakında salça kaynatan bir kadının sakin tavırları görenleri şaşırttı.

Kayseri’de ilginç görüntüler ortaya çıktı. Kocasinan ilçesinde geniş bir alana yayılan arazi yangınını söndürmek için ekipler yoğun çaba harcarken, arazinin kenarında bulunan bir kadın salça kaynatmaya devam ederek müdahaleyi izledi.

 

Yangının sebebi henüz bilinmiyor

Edinilen bilgiye göre, Beyazşehir Mahallesi Çınarbaşı Caddesi üzerinde bulunan bir arazide henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı anız yangını çıktı. Yangın kısa süre içerisinde büyürken, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Geniş bir alana yayılan yangın, ekiplerin yoğun çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Bu sırada arazinin kenarında salça kaynatan bir kadın da olup biteni izledi. Ekipler yangını söndürmek için yoğun çaba sarf ederken, kadının salça kaynatarak yangını ve müdahaleyi izlemesi görenleri şaşırttı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

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