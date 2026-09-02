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Gündem Başbakan duyurdu: Girne'deki gemi faciasında ölü sayısı 9’a çıktı
Gündem

Başbakan duyurdu: Girne'deki gemi faciasında ölü sayısı 9’a çıktı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Başbakan duyurdu: Girne'deki gemi faciasında ölü sayısı 9’a çıktı

Girne'de meydana gelen gemi faciasına ilişkin başlatılan aramalarda bir kişinin daha naaşına ulaşıldı. Ölü sayısı 9'a yükselirken bulunan kişinin 50 yaşlarında erkek olduğu açıklandı.

KKTC'nin Girne kenti açıklarında meydana gelen gemi faciasında ölü sayısı 9'a yükseldi. KKTC Başbakanı Ünal Üstel, kayıp 20 kişi için başlatılan arama çalışmalarında bir kişinin naaşına ulaşıldığını bildirdi. Üstel, cansız bedenine ulaşılan kişinin 50 yaşında bir erkek olduğunu belirtti.

Üstel, denizden çıkarılan naaşta kimlik tespitini güçleştirecek düzeyde bir bozulma bulunmadığını ve uzmanların Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti. Üstel, "Önce çıkarılan naaşta herhangi bir bozulma yoktur. İlgili uzmanlar Nalbantoğlu Hastanesi’nde tespit çalışmalarını yapıyorlar. Sonra ailelerden DNA örneği alınmaya başlanacak" dedi.

NAAŞI 550 METREDEN ROBOT ÇIKARDI

Naaşın uzaktan kumandalı su altı aracı (ROV) cihazıyla çıkarıldığını doğrulayan Üstel, 550 metre derinliğin insanlı dalış imkanlarının çok üzerinde olduğuna dikkati çekti. Üstel, "550 metre, kimse inemiyor. Özel dalgıçlar özel cihazlarla 90 metreye inebilir. Burası 550 metre. O yüzden arama-kurtarma çalışmaları çok ağır seyrediyor. Hepinizden sabır bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Üstel, "550 metrede olduğu için çok karanlık ve tamamen robotun ışıklarıyla aramalar yapılıyor. Bu naaşın dışında henüz başka bir bulguya rastlanmadı. Arkadaşlarımız 7/24 hiç durmadan vardiya usulü çalışmalarına devam edecek" dedi.

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