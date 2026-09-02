  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Melih Gökçek ifadeye çağrıldı Kars polisi sanal devriyede yakaladı! 20 adrese erişim engeli Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: İHA, fırkateyn, iki gemi ve hücumbot gönderildi Girne'deki gemi kazasında yeni gelişme! Enkaza ulaşıldı Hareketli ve sabit hedefleri 12’den vurdu! Aselsan’ın TOLUN’u göz kamaştırıyor Donanma kenti Gölcük’te değişim ve dönüşüm rüzgarı Müteahhitle imar pazarlığı kamerada! Edirne’de CHP’li üyeye rüşvet gözaltısı Bakan Uraloğlu'ndan batan gemi açıklaması: Şu ana kadar sağ olarak kimseye ulaşamadık Tepki toplayan sözleriyle hatırlanıyor! Cumhuriyet gazetesi yazarı Şükran Soner öldü Özgür Özel ve ekibi Mekke anlaşması ve yeni anayasaya hayır diyeceklerini açıkladı! İçeride darbecinin dışarıda siyonistin emrinde
Gündem Şükran ablaları öldü kelleri göründü! Hani ahiret yoktu cumhuriyet!
Gündem

Şükran ablaları öldü kelleri göründü! Hani ahiret yoktu cumhuriyet!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et

Akit TV'de yayınlanan 'Manşetlerin Dili' programında gazeteci Ali Karahasanoğlu, hayatını kaybeden Cumhuriyet gazetesi yazarı Şükran Soner üzerinden fondaş medyanın ve laikçi azınlığın iki yüzlü anlayışını sert sözlerle ifşa etti. İslam ve başörtüsü düşmanlığını meslek edinenlerin ölüm karşısındaki samimiyetsizliğine dikkat çeken Karahasanoğlu, Cumhuriyet gazetesinin çelişkilerini yüzlerine vurdu.

Akit TV ekranlarında Cumhuriyet gazetesinin gerçek yüzünü teşhir eden Karahasanoğlu, "Şükran Soner vefat etmiş. Beklerim ki Şükran Soner hayattayken ne yaptıysa Cumhuriyet gazetesi de onları tek tek yazsın. 'Başörtüyle mücadele etti, laikliği dayatmak için bunu yaptı, İmam Hatipliler üniversiteye gidememeli dedi' desinler. Yazamıyorlar! Hayatı boyunca başörtüsüne, İmam Hatiplilere düşmanlık edenleri 'emekçi dostu' diye aklamaya çalışıyorlar" ifadelerini kullandı.

İmam Hatip mezunlarının haklarının gasbedildiği 28 Şubat karanlığına sahip çıkan bu zihniyete tepki gösteren Karahasanoğlu, "Yıllarca ateizm propagandası yapıp ahireti yok saydılar, dini kavramlara düşmanlık ettiler. Şimdi çıkmışlar öldükten sonra Ali Sirmen'le, İlhan Selçuk'la buluşacak karikatürleri çiziyorlar. Hani ahiret yoktu? Dünyadayken başörtülüyü yerin dibine sokun, ölünce cennet masalları anlatın. Bu samimiyetsizliği milletimizin takdirine bırakıyorum" diyerek fondaş medyanın maskesini düşürdü.

 

Ali Karahasanoğlu yazdı: Hasan İmamoğlu'nun Akit sözleri mahkemeye damga vurdu
Ali Karahasanoğlu yazdı: Hasan İmamoğlu'nun Akit sözleri mahkemeye damga vurdu

Gündem

Ali Karahasanoğlu yazdı: Hasan İmamoğlu'nun Akit sözleri mahkemeye damga vurdu

Hamas liderlerinden Dr. Gazi Hamad’dan akit tv’ye özel açıklamalar! ‘Kötü ile daha kötü arasında seçim yapmak zorundayız’
Hamas liderlerinden Dr. Gazi Hamad’dan akit tv’ye özel açıklamalar! ‘Kötü ile daha kötü arasında seçim yapmak zorundayız’

Gündem

Hamas liderlerinden Dr. Gazi Hamad’dan akit tv’ye özel açıklamalar! ‘Kötü ile daha kötü arasında seçim yapmak zorundayız’

Yasal sınırın 11 katı çıktı! Direksiyonda sızdı! Yakıt ücreti ambulansta tahsil edilmeye çalışıldı
Yasal sınırın 11 katı çıktı! Direksiyonda sızdı! Yakıt ücreti ambulansta tahsil edilmeye çalışıldı

Yerel

Yasal sınırın 11 katı çıktı! Direksiyonda sızdı! Yakıt ücreti ambulansta tahsil edilmeye çalışıldı

Yakıt fiyatlarını eleştirmek isterken rezil oldu: Şırınga Özlem'den TOGG cahilliği
Yakıt fiyatlarını eleştirmek isterken rezil oldu: Şırınga Özlem'den TOGG cahilliği

Gündem

Yakıt fiyatlarını eleştirmek isterken rezil oldu: Şırınga Özlem'den TOGG cahilliği

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23