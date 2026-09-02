Şükran ablaları öldü kelleri göründü! Hani ahiret yoktu cumhuriyet!

Akit TV ekranlarında Cumhuriyet gazetesinin gerçek yüzünü teşhir eden Karahasanoğlu, "Şükran Soner vefat etmiş. Beklerim ki Şükran Soner hayattayken ne yaptıysa Cumhuriyet gazetesi de onları tek tek yazsın. 'Başörtüyle mücadele etti, laikliği dayatmak için bunu yaptı, İmam Hatipliler üniversiteye gidememeli dedi' desinler. Yazamıyorlar! Hayatı boyunca başörtüsüne, İmam Hatiplilere düşmanlık edenleri 'emekçi dostu' diye aklamaya çalışıyorlar" ifadelerini kullandı.

İmam Hatip mezunlarının haklarının gasbedildiği 28 Şubat karanlığına sahip çıkan bu zihniyete tepki gösteren Karahasanoğlu, "Yıllarca ateizm propagandası yapıp ahireti yok saydılar, dini kavramlara düşmanlık ettiler. Şimdi çıkmışlar öldükten sonra Ali Sirmen'le, İlhan Selçuk'la buluşacak karikatürleri çiziyorlar. Hani ahiret yoktu? Dünyadayken başörtülüyü yerin dibine sokun, ölünce cennet masalları anlatın. Bu samimiyetsizliği milletimizin takdirine bırakıyorum" diyerek fondaş medyanın maskesini düşürdü.