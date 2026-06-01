Gündem
Siyonist hamisi Trump ile elçisinden karşılıklı övgü seli! Ankara Büyükelçisi Barrack müttefiklere yük yıkma peşinde

Siyonist hamisi Trump ile elçisinden karşılıklı övgü seli! Ankara Büyükelçisi Barrack müttefiklere yük yıkma peşinde

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, mevcut görevlerine ek olarak ABD Başkanı Donald Trump tarafından Irak Özel Temsilcisi olarak atanmasının ardından sosyal medya üzerinden küstah açıklamalarda bulundu. Trump ile birbirlerini övgü yağmuruna tutan Barrack, bölgedeki sömürgeci hedefleri gizleme gayretine girişti.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, mevcut görevlerine ek olarak Irak Özel Temsilcisi olarak atanmasından gurur duyduğunu belirtti.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Barrack, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından ABD Başkanı Donald Trump tarafından atanan yeni görevine ilişkin açıklamada bulundu.

Barrack, paylaşımda "Onun (ABD Başkanı Trump) cesur liderliği altında Özel Temsilci unvanını kabul etmekten onur duyuyorum." ifadesini kullandı.

Paylaşımda, Trump'ın bölgedeki liderlerle kurduğu doğrudan ilişkilerin etkili olduğunu vurgulayan Barrack, "Hiçbir selefinin Orta Doğu'da başaramadığını başaran Donald Trump'a hizmet etmekten onur duyuyorum." ifadesine yer verdi.

Barrack, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun "bölgedeki Amerikan dış politikasının paradigmasını büyük ölçüde değiştirdiğini" öne sürdü.

ABD merkezli güç dengesi anlayışının, bölgedeki müttefiklerin daha fazla sorumluluk üstlenmesi ve kendi aralarındaki işbirliğini artırması halinde en iyi şekilde işleyeceğini aktaran Barrack, bunun ise ABD'nin çıkarlarını, bölgesel istikrarı ve temel stratejik hedeflerini koruyan bir çerçeve içinde gerçekleşmesi gerektiğini vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Barrack'ın olağanüstü bir iş çıkardığını kaydederek, "Suriye ve Irak hükümetleriyle stratejik işbirliğimizi ilerletirken, onlarla olan ilişkilerimizin de büyümeye devam etmesi nedeniyle Barrack’ın Suriye Özel Temsilcisi ve aynı şekilde Irak Özel Temsilcisi olarak atanacağını duyurmaktan memnuniyet duyuyorum." ifadesini kullanmıştı. 

