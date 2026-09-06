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Elleriyle güneşin altına diziyorlar: Kilosu 300 liradan satılıyor!

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Elleriyle güneşin altına diziyorlar: Kilosu 300 liradan satılıyor!

Hatay'ın Amik Ovası'nda hasadı başlayan Kapya biberleri, tek tek elle doğranarak salçaya dönüştürülüyor. Alıcısı çok olan biberlerin kilosu 300 TL'ye satılıyor.

#1
Foto - Elleriyle güneşin altına diziyorlar: Kilosu 300 liradan satılıyor!

Hatay'da tarlalardan hasat edilen kapya biberler, kavurucu sıcağa ve zorlayan acıya rağmen emekçi kadınlar tarafından dilimlenerek salçaya dönüşüyor. Kilogram fiyatı 300 TL'den alıcı bulan salçalık biberin kuruması için serilen damlar kırmızıya büründü. Kavurucu sıcakların etkili olduğu Amik Ovası'nda yeteri olgunluğa ulaşan kapya biberler hasat edilmeye devam ediyor. Tarım işçileri tarafından hasat edilen kapya biberler, salça olmadan önce kadınlar tarafından dilimlenerek damlara seriliyor.

#2
Foto - Elleriyle güneşin altına diziyorlar: Kilosu 300 liradan satılıyor!

Yakan acı ve kavurucu sıcakta zorlanan kadınların ellerinden çıkan biberler, Antakya ilçesi Madenboyu Mahallesi'nde damları kırmızıya bürüdü. Doğal yöntemlerle üretilen ve kilogram fiyatı 300 TL'den alıcı bulan alıcı bulan kapya biberlerin dilimlenmesi ve damlarda kurutulmasıysa ortaya çıkan salçada zorlu mesainin Ekim ayına kadar sürmesi bekleniyor.

#3
Foto - Elleriyle güneşin altına diziyorlar: Kilosu 300 liradan satılıyor!

"1 AYDIR HASAT DEVAM EDİYOR, ÇİFTÇİLERİN ŞU AN İÇİN TEK İŞİ BİBERLE UĞRAŞMAK" Çiftçilerin ve salçalık biber üretenlerin hasat ile salçanın kilogram fiyatından memnun olduklarını dile getiren Ahmet Şiker, "Yaz aylarında Madenboyu Mahallemiz'de vazgeçilmez olan biber sezonu başlamıştır. 1 aydır hasat devam ediyor, çiftçilerin şu an için tek işi biberle uğraşmak. Çiftçiler ve salçacılar hasattan memnun. Önce tarladan topluyoruz, ardından kadınlar biberi dilimliyorlar. Dilimlendikten sonra biberler damlara seriliyor ve ardından kurulanıp makinelerle salça olarak çekiliyor. Salçanın kilogram fiyatı 300 TL ve biberin acısı da var tatlısı da. Sıcakta çok zor oluyor, ter içerisinde kalıyoruz. Elimizi ve yüzümüzü elleyemiyoruz. Gaziantep, Adana, Antalya, Ankara ve Diyarbakır başta olmak üzere acıyı seven herkese salça gönderiyoruz" dedi

#4
Foto - Elleriyle güneşin altına diziyorlar: Kilosu 300 liradan satılıyor!

"LEZZETİ GÜZEL VE ACI, ELLERİMİZ YANIYOR" Günde 500 kilogram kapya biberi dilimlediğini dile getiren Medine Alkış, "Kavurucu sıcakta ekmek parası için biber dilimliyoruz. Lezzeti güzel ve acı, ellerimiz yanıyor. Tek başıma 500 kilo biber yarabiliyorum" dedi.

#5
Foto - Elleriyle güneşin altına diziyorlar: Kilosu 300 liradan satılıyor!

Acıya rağmen mesaiyi sürdürdüklerini dile getiren Emine Şiker, "Biber yarıyoruz, ekmek parası için. Çok acı ama yapmak zorundayız. Günlük 4 kişi, 1 ton biber dilimliyoruz" dedi./

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