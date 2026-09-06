  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
PENTAGON'a sızan ajanı arıyorlar! Genelkurmay personeline yalan testi ABD Umman'da İran tankerini vurdu Sonuna kadar boykot! Ünlü marka reklam filminde katil İsrail askerini oynattı 6 Eylül 2026: Günün Ayet ve Hadisi Kremlin'den zirve açıklaması! Masada Ukrayna vardı Moskova'da 3 saatlik görüşme! Barış umudu yeşerdi Mikrofonlara kafayı takan Özgür Özel alay konusu oldu Tüm ülke bunu konuşuyor! Ünlü sunucu idam edilecek Fenerbahçe - Beşiktaş derbisine damga vurdu: Vlahovic'ten tepki çeken hareket O ülkeyi tayfun vurdu! Heyelan sonrası 11 kişiden haber alınamıyor
Eğitim 1 sene sonra aynı senaryo! KPSS adayının hayalleri ikinci kez yıkıldı
Eğitim

1 sene sonra aynı senaryo! KPSS adayının hayalleri ikinci kez yıkıldı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
1 sene sonra aynı senaryo! KPSS adayının hayalleri ikinci kez yıkıldı

Eskişehir’de KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu öncesinde sınav merkezlerinde son dakika koşuşturması yaşandı. Kapılar kapandıktan saniyeler sonra gelen bir aday içeri alınmayınca görevliye verdiği cevap dikkat çekti.

Eskişehir’de KPSS sabahı bazı adaylar için zamanla yarışa dönüştü.  Kapıların kapanmasına dakikalar kala motosikletle yetişenler sınava girebilirken, birkaç saniyelik gecikmeyle okulun önüne ulaşan bir aday içeri alınmadı. Görevlinin teselli etmeye çalıştığı genç, “Bu ikinci senem oluyor” diyerek yaşadığı üzüntüyü dile getirdi.

 

"Zaten her sene oluyor"

Sınava saniyeler farkla geç kaldığı için kapıdan dönen bir aday ile bina girişindeki görevli arasında dikkat çeken bir diyalog yaşandı.

 Sınav salonuna alınmadığı için büyük üzüntü yaşayan adayı sakinleştirmeye çalışan görevli, "Zaten her sene oluyor" diyerek teselli vermek istedi. Kapıdan dönen adayın ise görevliye sitemle, "Bu ikinci senem oluyor" şeklinde cevap vermesi kameralara yansıdı. Sınav salonuna giremeyen aday, okul çevresinden üzgün bir şekilde ayrıldı.

Milyonlarca kişi ter döküyor! KPSS maratonu başladı
Milyonlarca kişi ter döküyor! KPSS maratonu başladı

Gündem

Milyonlarca kişi ter döküyor! KPSS maratonu başladı

KPSS’ye dakikalar kala kimliğini unuttuğunu fark etti! Anne ve motosikletli polis seferber oldu
KPSS’ye dakikalar kala kimliğini unuttuğunu fark etti! Anne ve motosikletli polis seferber oldu

Eğitim

KPSS’ye dakikalar kala kimliğini unuttuğunu fark etti! Anne ve motosikletli polis seferber oldu

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23