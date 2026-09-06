1 sene sonra aynı senaryo! KPSS adayının hayalleri ikinci kez yıkıldı

Eskişehir’de KPSS sabahı bazı adaylar için zamanla yarışa dönüştü. Kapıların kapanmasına dakikalar kala motosikletle yetişenler sınava girebilirken, birkaç saniyelik gecikmeyle okulun önüne ulaşan bir aday içeri alınmadı. Görevlinin teselli etmeye çalıştığı genç, “Bu ikinci senem oluyor” diyerek yaşadığı üzüntüyü dile getirdi.

"Zaten her sene oluyor"

Sınava saniyeler farkla geç kaldığı için kapıdan dönen bir aday ile bina girişindeki görevli arasında dikkat çeken bir diyalog yaşandı.

Sınav salonuna alınmadığı için büyük üzüntü yaşayan adayı sakinleştirmeye çalışan görevli, "Zaten her sene oluyor" diyerek teselli vermek istedi. Kapıdan dönen adayın ise görevliye sitemle, "Bu ikinci senem oluyor" şeklinde cevap vermesi kameralara yansıdı. Sınav salonuna giremeyen aday, okul çevresinden üzgün bir şekilde ayrıldı.