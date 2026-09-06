Tarım Kredi’den 658 bin üreticiye destek

Tarım Kredi'nin 900 bin üyesiyle Türkiye'nin en büyük çiftçi kuruluşu olduğunu belirten Aydın, kurumun şirketleri ve fabrikalarıyla Türkiye'nin en büyük tarımsal sanayi grubu konumunda bulunduğunu söyledi. Üreticilere yem, gübre, bitki koruma ürünleri ve mazot gibi girdiler sağladıklarını ifade eden Aydın, devlet destekli sıfır ve düşük faizli kredilere de aracılık ettiklerini kaydetti. Aydın, 2026 yılında bugüne kadar 658 bin üreticinin Tarım Kredi'den vadeli girdi kullandığını, üreticilerin borçlarını hasat sonrasında elde ettikleri ürünlerle kapatabildiğini dile getirdi. Tarım Kredi'nin yaklaşık 4 bin 500 satış noktasıyla perakende sektöründe de hizmet verdiğini anlatan Aydın, marketlerde satılan ürünlerin tamamının Türkiye'de üretildiğini ve tüketicilere uygun fiyatlarla sunulduğunu belirtti.