30 Haziran 2027'de bitiyor... Mert Müldür Fenerbahçe'den bedava ayrılacak gibi duruyor
Fenerbahçe'nin milli oyuncusu Mert Müldür, Süper Lig'in ilk haftasının ardından sahaya sürülmedi. 27 yaşındaki savunmacının kontratı sezon sonunda bitiyor.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Fenerbahçe'nin milli oyuncusu Mert Müldür, Süper Lig'in ilk haftasının ardından sahaya sürülmedi. 27 yaşındaki savunmacının kontratı sezon sonunda bitiyor.
Fenerbahçe yeni sezona 2-1'lik Gençlerbirliği yenilgisiyle başladı. O maçta 80 dakika sahada kalan Mert Müldür daha sonra kulübeye çekildi: Konyaspor (4-2): Kadroda ama oynamadı Samsunspor (2-0): Kadroda ama oynamadı Beşiktaş (1-2): Kadroda ama oynamadı
Mert'in kontratı 30 Haziran 2027'de bitiyor. Yani sözleşmesinin son senesine girdi. 1.84 boyundaki savunmacı, geçen sezon tribünlerle de bazı sorunlar yaşamıştı. Bugün itibarıyla ayrılacak gibi gözüküyor. Eğer devre arasında satılmazsa, 2027 yazında istediği yere bedelsiz olarak gidebilecek.
Fenerbahçe 2023 yazında Sassuolo'ya 3 milyon euro ödeyerek milli futbolcuyu kadrosuna katmıştı. Mert, Sarı-Lacivertli forma altında toplam 122 karşılaşmaya çıktı. 5 gol ve 13 asist üretti. Bu arada oyuncunun forma sıkıntısı sadece Süper Lig'de yaşanmadı. Sampiyonlar Ligi elemelerinde de sadece 35 dakika oynayabildi.
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