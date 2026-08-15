  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
CHP'li meclis üyesinin kirli tezgahı patladı! Suç örgütüne azmettiricilikten tutuklandı! Sisi'den Zelenskiy'e kritik telefon! İki lider Orta Doğu'daki gerilim ve Ukrayna-Rusya savaşını masaya yatırdı CHP, DEM ve YRP'de deprem! 7 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı! AK Parti safları 3 yeni milletvekiliyle daha da güçlendi! Rozetlerini Başkan Erdoğan taktı Nefes kesen düelloda kazanan çıkmadı! Galatasaray 2 - 2 Çorum FK Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tarihi Terörsüz Türkiye vurgusu! 40 yıllık belaya nokta konuyor! Kardeş Hilmi Tuna Kuriş'in adresleri cephanelik gibi Batı mamulü sosyal medya dayatmasına tokat gibi cevap! Bakan Tekin AKİT TV'de CHP ve fondaş medyayı rezil etti! Devlet Bahçeli’den AK Parti’nin 25. kuruluş yılına özel çelenk Fenerbahçe otobüsüne saldırı soruşturmasında sıcak gelişme
Ekonomi Siyonist bebek katlili destekçisi Coca Cola SPK'ya başvurdu!
Ekonomi

Siyonist bebek katlili destekçisi Coca Cola SPK'ya başvurdu!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Siyonist bebek katlili destekçisi Coca Cola SPK'ya başvurdu!

Açıktan siyonizmi destekleyen Coca-Cola (CCOLA), borçlarını yeniden yapılandırmak ve işletme sermayesi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yurt dışında toplam 1 milyar dolara kadar borçlanma aracı ihraç etmeye hazırlanıyor. Şirket, söz konusu ihraç için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvurdu.

Açıktan siyonizmi destekleyen Coca-Cola (CCOLA), borçlarını yeniden yapılandırmak ve işletme sermayesi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yurt dışında toplam 1 milyar dolara kadar borçlanma aracı ihraç etmeye hazırlanıyor. Şirket, söz konusu ihraç için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvurdu.

Coca-Cola İçecek Yönetim Kurulu'nun 14 Ağustos 2026 tarihli kararı kapsamında, yurt dışında yerleşik yatırımcılara yönelik bir veya birden fazla ihraç gerçekleştirilmesi planlanıyor. İhraçların; tahvil, finansman bonosu veya benzeri borçlanma araçları şeklinde, halka arz edilmeksizin tahsisli satış ve/veya nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle gerçekleştirilmesi öngörülüyor.

Toplam ihraç tutarının azami 1 milyar dolar veya bu tutara denk gelecek yabancı para olması planlanırken, faiz oranlarının piyasa koşullarına bağlı olarak sabit ve/veya değişken şekilde belirlenmesi bekleniyor.

Şirket yönetimi ayrıca ihraçların koşullarının belirlenmesi, dağıtım ve tahsislerin yapılması ile satış süreçlerinin tamamlanması dahil olmak üzere gerekli tüm işlemlerin yürütülmesi konusunda üst yönetime yetki verdi.

Coca-Cola İçecek, yurt dışında gerçekleştirilmesi planlanan borçlanma aracı ihracı için gerekli onayın alınması amacıyla 14 Ağustos'ta Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvurdu.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kardeş Hilmi Tuna Kuriş'in adresleri cephanelik gibi
Gündem

Kardeş Hilmi Tuna Kuriş'in adresleri cephanelik gibi

Alihan Kuriş suç örgütünün mali islerden sorumlu kasası olarak bilinen ve hakkında yakalama kararı olan firari on isimden biri olan Hilmi Tu..
Alihan Kuriş’in "Kureyşi, Mehdi ve iki peygamber yetkisinde" kurgusu gündemde: Cemaate yalanlarla algı operasyonu
Gündem

Alihan Kuriş’in “Kureyşi, Mehdi ve iki peygamber yetkisinde” kurgusu gündemde: Cemaate yalanlarla algı operasyonu

Süleymancılar cemaatinin lideri Alihan Kuriş etrafında oluşturulan dini liderlik anlatısına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Afrika’dak..
Yavuz Ağıralioğlu'na çok sert sözler: "Sen olsan olsan iktidar dilendiğin büyükelçilik kapılarının İngiliz anahtarı olursun"
Gündem

Yavuz Ağıralioğlu'na çok sert sözler: “Sen olsan olsan iktidar dilendiğin büyükelçilik kapılarının İngiliz anahtarı olursun”

MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut'un Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu'na yönelik sert sözleri yeniden gündeme geldi. Ağıralioğ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23