ABD'lilere göre dünyanın en iyisi: Kilogramı 10 bin euro'dan satılıyor!
ABD'li Finansal Times'a göre Bal üretiminde Türkiye Çin'in ardından ikinci konumda bulunuyor. Kilosu 10 bin euro'dan satılan bal, küresel pazarda dikkat çekiyor.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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ABD'li Finansal Times'a göre Bal üretiminde Türkiye Çin'in ardından ikinci konumda bulunuyor. Kilosu 10 bin euro'dan satılan bal, küresel pazarda dikkat çekiyor.
Türkiye, yalnızca yüksek üretim kapasitesiyle değil, dünyanın en değerli ballarından bazılarına ev sahipliği yapmasıyla da dikkat çekiyor. Kafkaslar ile Karadeniz’in kesiştiği noktada bulunan Artvin ise zengin biyolojik çeşitliliği, yüksek rakımlı vadileri ve farklı bitki türleriyle Türkiye’nin bal üretiminde öne çıkan bölgelerinden biri.
Financial Times’ın haberine göre Türkiye, Çin’in ardından dünyanın en büyük ikinci bal üreticisi konumunda bulunuyor. Artvin’in uzak ve dağlık bölgelerinde üretilen bazı özel ballar ise uluslararası pazarda son derece yüksek fiyatlara ulaşabiliyor.
"KİLOGRAMI 10 BİN EUROYA SATILDI" Türkiye, dünyanın en pahalı ballarından bazılarını üretiyor. 2021 yılında mağaralardan çıkarılan Centauri balının kilogramı 10 bin euroya satıldı. Artvin’in gizli bir vadisinde üretilen Elvish balı da uluslararası alıcıların ilgisini çekiyor. Geçen yıl İngiltere’nin ünlü mağazası Harrods’ta 200 gramlık hediye seti halinde 1250 sterlinden satışa sunuldu.
"SARHOŞLUK VE HALÜSİNASYON BENZERİ ETKİLERE YOL AÇABİLMESİYLE BİLİNİYOR" Artvin’in kendine özgü balları arasında, arıların ormangülü nektarından ürettiği “deli bal” da bulunuyor. Bu bal, tüketildiğinde sarhoşluk ve halüsinasyon benzeri etkilere yol açabilmesiyle biliniyor. Antik Yunan tarihçisi Ksenophon da MÖ 401 yılında bölgeden geçen askerlerin bu balı tüketmesinin ardından duyularını kaybettiğini, kustuğunu ve ayakta durmakta zorlandığını yazmıştı.
MANUKA BALINA KARŞI PROFUNDA HAMLESİ İstanbul’da yaşayan şef Zeynep Ekşioğlu ile Mustafa Multan, Artvin’in bal potansiyelini uluslararası pazara taşımak amacıyla “Profunda” adı altında kovanından sofraya bir üretim modeli oluşturmayı planlıyor. Laboratuvar testleri, Profunda balının antioksidan özelliklerinin Yeni Zelanda’nın dünyaca ünlü manuka balıyla karşılaştırılabilir düzeyde olduğunu ortaya koyuyor.
"DİĞER ARILARIN ULAŞMAKTA ZORLANDIĞI DERİN ÇİÇEKLERİN NEKTARLARINA ERİŞEBİLMESİNİ SAĞLIYOR" Artvin’de arıcılık, bölgenin zengin bitki örtüsü ve coğrafi yapısıyla doğrudan bağlantılı. Gezici arıcı Osman Yılmaz, yaz başında kovanlarını vadilerdeki meyve bahçelerine götürüyor, ardından çiçeklenmeyi takip ederek daha yüksek rakımlara taşıyor. Bölgede bulunan Kafkas arısının 7 milimetreden uzun hortumu, diğer arıların ulaşmakta zorlandığı derin çiçeklerin nektarlarına erişebilmesini sağlıyor. Bu özellik, Artvin’in farklı aromalara sahip ballar üretmesine katkıda bulunuyor.
"YILLIK SATIŞ GELİRİ YAKLAŞIK 22 BİN 500 DOLARA ULAŞABİLİYOR" Gezici arıcılar yabani çiçek balının kilogramını yaklaşık 45 dolara satıyor. Yaklaşık 50 kovandan, kovan başına ortalama 10 kilogram bal elde edilmesi halinde bir üreticinin yıllık satış geliri yaklaşık 22 bin 500 dolara ulaşabiliyor. Daha yüksek katma değerli özel ballar ise bu rakamların çok üzerinde fiyatlara alıcı bulabiliyor.
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