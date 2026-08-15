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Yerel Cenaze yemeği dönüşü sokakta dehşet: Pompalı tüfekle kalabalığın üzerine ateş açtı
Yerel

Cenaze yemeği dönüşü sokakta dehşet: Pompalı tüfekle kalabalığın üzerine ateş açtı

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Ankara’nın Altındağ ilçesi Başpınar Mahallesi'nde cenaze yemeği çıkışında akılalmaz bir olay yaşandı. Elinde pompalı tüfekle 1211'inci Cadde'ye gelen kimliği belirsiz bir saldırgan, sokakta bulunan kalabalık grubun üzerine gözünü kırpmadan ateş açtı.

Ankara’nın Altındağ ilçesinde bir kişi, cenaze yemeğinin ardından kalabalık bir grubun üzerine pompalı tüfek ile ateş açtı. Şans eseri yaralanan kimsenin olmadığı olay, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, Altındağ ilçesi Başpınar Mahallesi 1211'inci Cadde'de meydana geldi. İddiaya göre, cenaze yemeğinin ardından elinde pompalı tüfek olan kimliği belirsiz bir kişi, kalabalığın üzerine ateş açtı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, vatandaşların tepki göstermesiyle saldırgan olay yerinden kaçtı. Saldırgan kaçarken, geldiği otomobilde bulunan bir kişi öfkeli grup tarafından darbedildi. Olay anı bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile görüntüledi.

Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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