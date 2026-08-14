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Dünya Netanyahu'dan ilginç çıkış: 'İngiltere nükleer silaha sahip ilk İslam Cumhuriyeti'dir!'
Dünya

Netanyahu'dan ilginç çıkış: 'İngiltere nükleer silaha sahip ilk İslam Cumhuriyeti'dir!'

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Netanyahu'dan ilginç çıkış: 'İngiltere nükleer silaha sahip ilk İslam Cumhuriyeti'dir!'

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İngiltere'yi nükleer silaha sahip ilk "İslam Cumhuriyeti" diyerek hedef aldı. Müslüman İngilizler 'güneş Batı'dan doğacak zaten. Hadi inşallah dediğin gibi olur Katil Netanyahu' diyerek yorum yaptı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İngiltere'yi nükleer silaha sahip ilk "İslam Cumhuriyeti" diyerek hedef aldı. Müslüman İngilizler 'güneş Batı'dan doğacak zaten. Hadi inşallah dediğin gibi olur Katil Netanyahu' diyerek yorum yaptı.

Likud Partisi'nin seçim kampanyası için çalışan bir şirketin stüdyosunda İsrail Ordu Radyosu'na röportaj veren Netanyahu, eski İngiltere Başbakanı Winston Churchill'in oğlu ve torununun İsrail'in dostu olduğunu söyledi.

İkilinin Altı Gün Savaşı'nda İsrail'e gelerek haberleriyle destek verdiğini ifade eden Netanyahu, İngiltere'nin bir "İslam Cumhuriyeti"ne dönüştüğünü ileri sürdü.

Netanyahu, "Birisi, nükleer silaha sahip ilk İslam Cumhuriyeti'nin İngiltere İslam Cumhuriyeti olacağını söylemişti. Biz ise İran'ın bir başkası olmamasını sağlıyoruz." iddiasında bulundu.

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