Ringde hayatı kararan şampiyondan acı haber! Yaşam mücadelesini kaybetti!

Boks tarihinin en trajik hikayelerinden birinin kahramanı olan Porto Rikolu eski namağlup boksör Prichard Colón, 2015 yılında ringde aldığı ağır darbeler sonucu başlayan yaşam mücadelesini 33 yaşında kaybetti. Yıllardır tekerlekli sandalyeye ve yatağa bağımlı olarak yaşayan, ailesinin büyük bir özveriyle baktığı şampiyon boksörün vefatı spor dünyasını derin bir yasa boğdu.

HAYATINI DEĞİŞTİREN O MAÇ

Ekim 2015’e kadar profesyonel kariyerinde çıktığı 16 karşılaşmanın tamamını kazanarak namağlup unvanını koruyan Prichard Colón, Amerikalı rakibi Terrel Williams ile karşı karşıya geldi. Maç sırasında rakibinin kafasının arkasına attığı yasak "tavşan vuruşları" (rabbit punch) nedeniyle hakem Joe Cooper’a defalarca şikayette bulunan genç boksör, mücadeleye devam etti. Maç boyunca iki kez yere düşen Colón, dokuzuncu raundun ardından köşesinin yanlışlıkla eldivenlerini çıkarması sonucu diskalifiye edilerek kariyerinin ilk ve tek yenilgisini aldı.

BEYİN KANAMASI GEÇİRDİ

Ancak asıl felaket karşılaşmanın hemen ardından yaşandı. Soyunma odasında baş dönmesi ve kusma şikayetiyle yere yığılan Colón, acilen hastaneye kaldırıldı. Yapılan muayenelerde beyin kanaması geçirdiği tespit edilen boksör, beynindeki şişliği azaltmak ve hematomu ortadan kaldırmak için acil ameliyata alındı. Tam 221 gün boyunca komada kalan Colón, Mayıs 2016’da taburcu edildi ancak bir daha asla yürüyemedi ve konuşma yeteneğini geri kazanamadı.

24 SAAT BAKIMA MUHTAÇ HALE GELDİ

Kalıcı beyin hasarı nedeniyle 24 saat kesintisiz bakım ve medikal desteğe muhtaç hale gelen şampiyona, annesi Nieves ve ailesi yıllarca büyük bir sevgi ve fedakarlıkla baktı.

2017 yılında Colón ailesi, ring kenarındaki doktor ve organizatörlerin ihmali olduğu gerekçesiyle 50 milyon dolardan fazla tazminat talebiyle hukuk mücadelesi başlattı. Ancak mahkeme, ortak organizatörlerin tıbbi personel veya ring görevlilerinin atanması ve denetlenmesinden sorumlu olmadığına karar vererek bu kurumları davadan çıkardı. Söz konusu hukuki süreç sonraki yıllarda da nihai bir sonuca ulaşamadı.

KURUMLARNDAN TAZİYE MESAJLARI YAĞDI

Ringde aldığı ve hayatını değiştiren yaralanmaların üzerinden geçen yılların ardından son maçını kaybeden Prichard Colón için boks dünyasının önde gelen kurumları yayımladıkları mesajlarla taziye dileklerini iletti:

WBO (Dünya Boks Organizasyonu):

"Sonuna kadar savaşçı... WBO ailesi, cesareti, gücü ve mücadeleci ruhu ringin ötesine geçen Prichard Colón'un vefatından dolayı derin üzüntü duymaktadır. En büyük mücadelesi, azminin ve ailesinin sarsılmaz sevgisinin bir kanıtı oldu. Huzur içinde uyu, şampiyon."

WBC (Dünya Boks Konseyi):

"Bugün, Prichard Colón'un vefatını derinden üzüntüyle karşılıyoruz. Gücü, cesareti ve savaşçı ruhuyla dünyanın dört bir yanındaki insanlara ilham veren gerçek bir savaşçı. WBC ailesi olarak, merhumun annesi Nieves'e, ailesine ve sevdiklerine en derin taziyelerimizi iletiyoruz. Huzur içinde uyu, Şampiyon."

WBA (Dünya Boks Birliği):

"Prichard Colón'un vefatından dolayı üzüntü duyuyoruz. Kelimenin tam anlamıyla gerçek bir savaşçı olan Prichard, bizlere hayat, azim ve sporumuz hakkında derin dersler bıraktı. Tüm boks camiası bu yürek burkan ve önemli kayıptan dolayı derin üzüntü duyuyor. Huzur içinde uyu, şampiyon."