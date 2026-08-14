Devlet Bahçeli’den AK Parti’nin 25. kuruluş yılına özel çelenk
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK Parti’nin 25. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinliğe özel çelenk gönderdi.
AK Parti, kuruluşunun 25. yıl dönümünü Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Başkent Millet Bahçesi’nde düzenlenen özel programla kutlanıyor. Programın sloganı "Milletimizle Çeyrek Asır, Türkiye Geleceğe Hazır" olarak belirlendi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de AK Parti’nin 25. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mitinge özel bir çelenk gönderdi. Bahçeli’nin gönderdiği çelenk, kırmızı ve beyaz karanfillerle hazırlandı. Çelengin alt bölümünde ise beyaz ve turuncu karanfiller kullanılarak ‘25’ yazısı oluşturuldu.