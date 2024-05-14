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Dünya Siyonist askerler korumasında köylüleri gasbettiler!
Dünya

Siyonist askerler korumasında köylüleri gasbettiler!

Yeniakit Publisher
2024-05-14 16:55:00 -
Siyonist askerler korumasında köylüleri gasbettiler!

Filistin'de yahudi gruplar, İsrail askerlerinin koruması altında girdikleri köylerde Filistinlileri gasbettiler.

Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarındaki İsrail zulmü 7 Ekim'den beri aralıksız devam ediyor.

Gazzer başta olmak üzere Filistin birçok noktasında bombardıman sürerken, köylüler de siyonist askerler ve beraberindeki yahudiler tarafından zulme uğruyor.

Köye baskın yapıp Filsitinlileri gasbettiler!

İsrailli yasadışı Yahudiler bugün İsrail askerlerinin koruması altında işgal altındaki El Halil ilçesine bağlı Masafer Bani Na'im köyüne girdi.

Filistin topraklarına baskın düzenleyen yahudiler, köylüleri gasbederek koyunlarını ellerinden aldılar.


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