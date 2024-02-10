Siyasilerden AK Parti'nin seçim çalışmasına düzenlenen silahlı saldırıya kınama

AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışması sırasında silahlı saldırı düzenlendi. Uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıda 1 kişi yaralandı. Saldırıya siyasi isimler tepki gösterdi.

Aziz Yeniay'ın Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'ndeki bir derneği ziyareti sırasında kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 22 yaşındaki E.G.D. yaralanırken, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralı E.G.D, yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri, olaya karışan kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Saldırı sonrası siyasi isimlerden peş peşe açıklama geldi. Saldırıyı lanetleyen isimler, sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, saldırıyla ilgili "İstanbul Küçükçekmece Belediye Başkan Adayımız Aziz Yeniay'ın seçim çalışması yaptığı sırada uzun namlulu silahlarla gerçekleştirilen menfur saldırıyı lanetliyor, insanlık dışı saldırıda yaralanan vatandaşımıza acil şifalar diliyorum. Demokrasimize, birlik ve beraberliğimize yönelik gerçekleştirilen bu saldırı ile ilgili soruşturmalar derhal başlatılmıştır. Suçluların en kısa sürede bulunacağına inanıyorum. Küçükçekmece Başkan Adayımız Aziz Yeniay'a, ekibine ve tüm teşkilatımıza geçmiş olsun." dedi.

Geniş çaplı tahkikat başlatıldı

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Saldırıya ilişkin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bugün saat 16.30 sıralarında AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Sayın Aziz Yeniay'ın Kanarya Mahallesindeki aday tanıtım etkinliğinin olduğu yere uzun namlulu silah ve tabanca ile ateş açılmıştır. Saldırıda E. G. D adlı kadın vatandaşımız yaralanmıştır. Saldırıya ilişkin geniş çaplı tahkikat başlatılmıştır. Yaralı vatandaşımıza acil şifalar diliyorum. Seçim sürecine ve demokrasimize yönelik bu tür menfur saldırıları şiddetle kınıyorum." ifadelerini kullandı.

"Yaralı vatandaşımıza acil şifalar diliyorum."

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "Küçükçekmece Belediye Başkan Adayımız Aziz Yeniay'ın seçim çalışması yaptığı sırada gerçekleştirilen silahlı saldırıyı şiddetle kınıyorum. Yaralı vatandaşımıza acil şifalar diliyorum. Saldırı ile ilgili olarak Küçükçekmece Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, saldırganların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Demokrasimize yönelik bu tür kalleş saldırılar hiçbir zaman amacına ulaşamayacaktır."

"Allah'tan rahmet diliyorum"

CHP lideri Özgür Özel yaptığı paylaşımda, "Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışmasında yaşanan saldırıyı lanetliyor, yaşamını yitiren vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Demokrasiye yönelen tüm tehditlerin, tüm saldırıların karşısında hep birlikte duracağız!" dedi.

"Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyorum"

Saldırıya ilişkin AK Parti İBB Başkan adayı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Küçükçekmece Belediye Başkan Adayımız Aziz Yeniay'ın seçim çalışması yaptığı sırada uzun namlulu silahlarla gerçekleştirilen saldırıyı lanetliyorum. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Hepimize geçmiş olsun. Demokrasimize yönelik bu tehditler bizi asla ve asla yolumuzdan döndüremeyecek!" ifadelerini kullandı.

"Saldırıyı lanetliyorum"

İYİ Parti İBB Başkan adayı Buğra Kavuncu yaptığı açıklamada, "AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Sayın Aziz Yeniay'ın seçim çalışmaları sırasında düzenlenen silahlı saldırıyı lanetliyorum. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Seçim sürecindeki kirli emellere, muhtemel provokasyonlara karşı hepimiz dikkatli olmak durumundayız. Bu saldırılar millî birliğimizi ve bütünlüğümüzü bölemez." dedi.

"Saldırılar bizi yıldıramayacak"

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de X'teki sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Küçükçekmece Belediye Başkan adayımız Sayın Aziz Yeniay'ın seçim çalışmaları esnasında gerçekleşen silahlı saldırıda vefat eden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyor, Küçükçekmece adayımız, teşkilatımız ve tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu tür saldırılar bizleri asla yıldıramayacaktır!" dedi.