Siyasi yasaklılar listesinde TBMM’de ‘Biji Serok APO’ sloganı attıran Gergerlioğlu’na kötü haber

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, “Anayasa Mahkemesi’nin, HDP’li Gergerlioğlu hakkında vermiş olduğu hak ihlali kararı, milletin hakkına riayet ve hürmet değil, terörizme örtülü destektir” dediği Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun ismi, HDP’nin kapatma iddianamesinde delil olarak yer aldı. İddianamenin 68. sırasında yer alan Ömer Faruk Gergerlioğlu ile ilgili bölümde, alenen terör örgütü PKK’nın propagandası yaptığı anlatılıyor. Yargıtay 16. Ceza Dairesinin onadığı ve 2 yıl 6 ay hapis cezası aldığı belirtilerek, “Sanığın kendi adına olan sosyal paylaşım sitesi üzerinden 20 Ağustos 2016 tarihinde www.t24.com.tr isimli internet sitesinde yazmış olduğu yazıyı paylaştığı, bu paylaşım incelendiğinde 3 adet teröristin elinde AK-47 uzun namlulu tüfekleriyle fotoğrafı ve bu fotoğrafın yanında ‘PKK: Devlet adım atarsa barış 1 ayda gelir’ sözünün yazılı olduğu belirtilen paylaşımın içeriği ve yanındaki görsel dikkate alındığında sanığın PKK/KCK terör örgütünün propagandası mahiyetinde fotoğrafa yer vererek, silahlı terör örgütü PKK’nın şiddet, cebir içeren yöntemlerini övücü ve teşvik edici şekilde propagandasını yaptığı” bilgilerine yer veriliyor.

TBMM’de APO sloganları

Gergerlioğlu’nun propaganda faaliyetlerini Meclis çatısı altında da sürdürdüğü belirtilen iddianamede, “Şahsın 17/03/2021 tarihinden TBMM’den dışarıya çıkmayarak 18, 19, 20/03/2021 tarihlerinde eylemler gerçekleştirdiği, bu bağlamda elde edinilen bilgilerden, milletvekilliği düşmesine rağmen TBMM’yi terk etmediği, sosyal medya üzerinden basın açıklamaları ve video kayıtlarıyla canlı yayınlar yaptığı, milletvekilliği düşürüldükten sonra Meclis Genel Kurulu salonundan çıkarak, basın mensuplarına demeç verdiği, HDP Parti grup katına yürüyerek çıkarken beraberindeki kişiler de dahil olmak üzere grup içerisinden ‘Biji serok Apo’ sloganlarının atıldığı, yine bu kişilerle TBMM koridorunda terör örgütü elebaşı ve terör örgütü lehine slogan atılmak suretiyle terör örgütü propagandası yaptığı ve hakkında 3713 sayılı Kanunun 7/2. maddesi uyarınca soruşturma başlatıldığı” anlatıldı.

Anayasaya aykırı

Yine iddianamesinde Gergerlioğlu’nun Anayasa’ya aykırı hareket ettiğine dikkat çekilerek, “Davalı Partinin 05/07/2018 - 17/03/2021 tarihleri arasındaki üyesi olup, HDP’nin 27. Dönem (24/06/2018-17/03/2021) tarihleri arasında Kocaeli Milletvekilliği görevlerini üstlenen Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun Yargıtay, Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları ile ‘PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası yapma’ suçundan mahkumiyetinin ve aynı suçtan soruşturmasının bulunduğu, partide üst düzey görev alan Gergerlioğlu’nun, Anayasa’nın 68. maddesinin dördüncü fıkrasına aykırı eylemlerinin niteliği ve yoğunluğu dikkate alındığında, davalı siyasi partinin Anayasa’nın 69. maddesinin altıncı fıkrasında belirtilen fiillerin odağı haline gelmesinde sorumluluk taşıdığı, anlaşılmıştır” denildi.

Böylece, terör örgütü PKK ile HDP arasındaki ilişki ve işbirliğinin ortaya konulduğu dava sonunda HDP kapatılırsa, Gergerlioğlu da siyaset yapması yasaklanan isimler arasına girecek.