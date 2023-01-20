"Siyasi Mumya” Hüsamettin Cindoruk'a bak sen! Vay uyanık ihtiyar vay
"Siyasi Mumya” olarak nitelendirdiği Hüsamettin Cindoruk'un Ekrem İmamoğlu'nu ziyaretini değerlendiren Yeni Şafak gazetesi yazarı Tamer Korkmaz, "Bu ziyaret, Ekrem Müdafa hakkındaki yargı kararına tepki mahiyetinde görünse de… Aslında, Mister İmamson’un muhtemel Cumhurbaşkanı adaylığına 'koltuk çıkmak' diye okunmalı!" ifadelerini kullandı.
"Siyasi Mumya” olarak nitelendirdiği Hüsamettin Cindoruk'un Ekrem İmamoğlu'nu ziyaretini değerlendiren Yeni Şafak gazetesi yazarı Tamer Korkmaz, "Bu ziyaret, Ekrem Müdafa hakkındaki yargı kararına tepki mahiyetinde görünse de… Aslında, Mister İmamson’un muhtemel Cumhurbaşkanı adaylığına 'koltuk çıkmak' diye okunmalı!" ifadelerini kullandı.
Korkmaz, dikkat çekici yazısında özetle şunları kaydetti:
"Bir nevi “Siyasi Mumya” Hüsam Cintonik’in başını çektiği eski siyasetçilerden oluşan bir grup, Ekrem İmamson’a destek ziyareti attırdı!
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Bir nevi Encümen-i Daniş heyeti gibi!
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Bu ziyaret, Ekrem Müdafa hakkındaki yargı kararına tepki mahiyetinde görünse de…
Aslında, Mister İmamson’un muhtemel Cumhurbaşkanı adaylığına “koltuk çıkmak” diye okunmalı!
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Şimdi, bu ziyaret fotoğrafının yanına…
Meral Akşener’in seçim videosundaki İmamson’lu afişi ekleyelim.
Nedir, o resim?
Akşener ile İmamson’un Saraçhane’deki ortak şovundan bir enstantane!
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“Siyaset yasağı ihtimaline karşı Ekrem kardeşimize destek veriyoruz” görüntüsü altında…
“Ortak aday tercihimiz İmamoğlu’ndan yana” mesajı çakılıyor! (...)"