“Siyasi iktidarsızlık yüzünden projeler askıda kalıyor”

ERTUĞRUL ŞAHAN ANKARA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakan’ı Dr. Faiz Sucuoğlu gündeme ilişkin Yeni Akit’e özel açıklamalarda bulundu. Türkiye’deki ziyaretleri hakkında bilgi veren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Dr. Faiz Sucuoğlu, “Siyasi istikrar ve ekonomik istikrar konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmeler yaptık. Bizim için önemli olan siyasi istikrardır. Her yıl neredeyse hükümet değişiyor. Bu yüzden yapılan projelerde büyük sıkıntılar yaşanıyor. Bir proje hazırlanıyor yapımına başlanıyor. Hükümet değişince o proje ortada kalıyor. Bu yüzden siyasi iktidar bizim için çok önemlidir. İnşallah 23’ünden sonra yeni hükümeti kurunca 5 yıllık bir istikrar dönemine gireceğiz. Siyasi istikrarın ardından ekonomik istikrar da sağlanmış olacak. Bugün yatırımcı önünü göremiyorsa yapacağı yatırımı ya erteliyor ya da kısıtlı yapıyor. Bu hükümetin yatırımlarında da aynı şekilde oluyor. 650 yataklı inanılmaz bir Şehir Hastanesi projesi hazırlanmıştı. Bununla birlikte 4 tane daha ilçelerimizde hastane projelerimiz var. Balıkesir ve Yozgat’taki hastanelerin bir benzeri olacaktı bu projemiz ancak hükümet değişikliği yüzünden askıda kaldı. 2 milyar 250 milyonluk bir yatırımdı ve Kuzey Kıbrıs’ın 20-30 yıllık sağlık alt yapısını kuracaktı. Şu anda 500 yataklı bir hastanenin ihalesini yapıyoruz. Buna benzer birçok konuyu Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştük. Bizim bütün çabamız tek başına iktidara gelmektir. Çünkü istikrar sağlamak önemlidir. “

“Siyasi istikrar ekonomik istikrarı sağlar”

Bölgenin ekonomisine ilişkin de bilgi veren Sucuoğlu, “Sanayi alanında malumunuz yatırımlar zor. Bu yüzden hizmet sektörünü önde tutuyoruz. Hizmet sektöründe de iki önemli lokomotifi seçtik. Bizi turizm sektörü diğeri de eğitim. Pandemi öncesi gerçekten ekonomik anlamda kendi kendimize yeter duruma geldik diyebilirim. Alt yapı yatırımları dışında ancak pandemi ile birlikte yıkıldı. Hem yüksek öğrenim hem de turizm sektöründe bildiğimiz bir durumu yaşadık. Bu iki unsur dışa bağımlı malumunuz. İkisi de yapılan araştırmalarda bir kriz anında vazgeçilen ilk unsurlardan. Bunu biz yaşayarak öğrendik. Bizim öğrencilerimiz yüzde 90’ı dışarıdan geliyor. Bu pandemi onu da etkiledi. Dolayısıyla ekonomi ciddi sıkıntı yaşadı. Bu sektörlere bağlı 70 iç sektör de darbe aldı. 10 ton domates üreten çiftçi 3 ton üretmek zorunda kaldı. Kuzey Avrupa ülkeleri başta olmak üzere daire ve ev almada kuyruğa girmiş durumdalar. Bizdeki yasalara göre yabancıların 1 daire satıl alma hakları var. Onun önünü açıyoruz. Bunun sayısını 5’e çıkaracağız. Tabi ki stratejik olarak bize sıkıntı çıkarabilecek ülkeler var. Onlar yine 1’de kalacak ya da hiç olmayacak. Ancak Finlandiyalı, Alman, İsveçli geldiği zaman bunların önünü kesmemek lazım. Bu çeşitlilik ciddi bir katma değer sağlıyor. Dolayısıyla çeşitlendirme anlamında alt yapıyı düzelterek yazılım şirketlerinin gelmesine öncelik ediyoruz. Kripto para yasası da bitmek üzere. 23 Ocak’tan sonra hızlı bir şekilde o da yasalaşacak. Orada da Estonya ve Malta’nın yasal düzenlemesini örnek aldık. Bunun gibi çeşitlendirmelerin yapılmasına öncelik veriyoruz. Siyasi istikrar olmazsa ekonomik istikrar olmaz. Bu sefer sosyal istikrar olmaz. Vatandaş mutsuz olur” ifadelerini kullandı.

“Buraya hakim olan dünyanın merkezine hakim oluyor”

Sucuoğu şöyle devam etti; “Kıbrıs en çok yatırımı 2009’da aldı. Annan görüşmelerinden sonra Kıbrıs halkının yaşadığı hayal kırıklığı kesinlikle bizim federasyondan uzaklaşmamıza ve kendi ayakları üzerinde duran bir ülke olma düşüncesini körükledi. 2017 yılından itibaren de görüşmelerimiz bitti. 53 yıl kaybettik. Kıbrıs Türk halkı, 1983 yılında Cumhuriyeti kurduğu günden itibaren ağırlaştırılmış ambargolar altındadır. Esasında gün tanınmamışlığın dezavantajlığın üzerimizden atma günüdür. Tanınmamışlık hep dezavantaj yaşatmaz. Kendi yasal düzenlemelerinizde avantajları vardır. Bunun canlı örnekleri vardır. KKTC dünyanın merkezidir. Lojistik anlamda, yatırımcıyı Ortadoğu’ya, Afrika’ya, Anadolu’ya ve diğer bölge ülkelerine yakın kılar. Tarihte de Kıbrıs’ın farklı medeniyetlerin eline geçmesinin sebebi budur. Buraya hâkim olan batmayan bir uçak gemisidir. Buraya hakim olan dünyanın merkezine hakim oluyor” diye konuştu.

“Üç devlet, tek millet”

KKTC ile Türkiye’nin, “iki devlet, tek millet” olduğunu vurgulayan Sucuoğlu, şunları kaydetti: “Bu, hep böyledir. Azerbaycan’ı da dahil edersek ‘üç devlet, tek millet’. İnşallah önümüzdeki süreçte Azerbaycanlı kardeşlerimizle hem siyasi hem de ekonomik anlamda temaslarımız artar. Beklentimiz, özellikle kardeş olarak, aynı kökten geldiğimiz, aynı dili konuştuğumuz, aynı dini paylaştığımız Azerbaycan’ın da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni tanıması. Bu, önemli bir adım olur. Zaten biz de kararımızı verdik, artık ‘federasyon’ yok. Bundan sonra iki egemen, eşit devlet statüsü söz konusu. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar’ın dik duruşu, Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın inanılmaz desteği var.”