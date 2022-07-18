Siyasi hırs bir babaya bunları söyletti! Selçuk Ural'dan Hakan Ural hakkında çok çirkin sözler..

Yeniakit.com.tr

Hakan Ural'ın babası Selçuk Ural, haberler.com'un Youtube kanalında okuyanları utandıran açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a olan sevgisi nedeni ile muhalefetin hedefe koyduğu Hakan Ural'ın babası Selçuk Ural, ahlaksız geçmişini anlatıp, Hakan Ural hakkında çok çirkin ifadeler kullandı.

Senin ahlaksızlığından oğlun mu sorumlu?

Ahlaksızlığını, "Ben çok çapkın ve çok hızlı yaşamış bir insanım. Bunu da tüm o devir bilir." sözleri ile tarif eden Selçuk Ural, "Binlerce flörtüm oldu. Bir gece bir bayanla beraber oldum ve bir daha da görmedim. Sonra 'çocuğum var' diyerek çıktı. Kadın, Hakan'ı doğurduktan sonra karşıma çıktı. Hakan tek gecelik ilişkimin ürünü." dedi.

Hakan Ural için, sağlık sorunları olduğu iddiası üzerinden de küçük düşürücü ifadeler kullanan Selçuk Ural, "Evime aldım, korkudan uyuyamıyordu, el ele uyuduk. Tenise başlattım, spora başlattım. Doğru şeyler yapması için uğraştım. Halktan bir kadınla evlenmesini istedim. Manik depresifliği durup dururken yaşamadı. O günlerde ben tedavi ettim onu, 28 yaşındaydı. Ben oğluma sanatçıyla izdivaç yapma dedim. Bir tane sanatçının 20 senelik evliliği yok. Sibel Can'dan sonra Hakan'da bipolar bozukluk başladı." ifadelerini kullandı.

Selçuk Ural'ın insanlık dışı sözleri muhalif medya tarafından böyle servis edildi: