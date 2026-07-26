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Dünya Siyasette erken seçim depremi: Tüzük değişti, parti içinde kılıçlar çekildi
Dünya

Siyasette erken seçim depremi: Tüzük değişti, parti içinde kılıçlar çekildi

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Siyasette erken seçim depremi: Tüzük değişti, parti içinde kılıçlar çekildi

ABD'de başkanlık seçimlerine iki yıldan fazla bir süre olmasına rağmen hem Demokratlar hem de Cumhuriyetçiler kartları yeniden karma kararı aldı. Demokratlar ön seçim takvimini değiştirerek yeni bir hamleye hazırlanırken, Cumhuriyetçiler cephesinde ise üst düzey isimler arasında sert tartışmalar patlak verdi.

ABD’de 2028’de yapılacak başkanlık seçimlerine iki yıldan fazla bir süre olmasına rağmen, ülkedeki her iki partide de hesaplar erkenden başlamış görünüyor. 2024’te hem başkanlık hem de Kongre’yi kaybeden Demokratlar, 2028 seçimleri için çalışmalarını hızlandırdı. ABD'de 2028 seçimleri için hesaplar sürüyor.

Demokratların siyasi hazırlığı partinin seçim stratejisini şimdiden kurgulamaya odaklandı.

DEMOKRAT PARTİ ÖN SEÇİME GİDİYOR

Bu kapsamda Demokrat Parti Ulusal Komitesi, 2028 başkan adayını belirleyecek ön seçimlerin South Carolina’da başlaması ve ardından Nevada, New Hampshire ve New Mexico ile devam edilmesi kararlaştırıldı.

Bu takvimle Demokratlar siyah ve Latin seçmenlerin yoğun olduğu eyaletlerde etkisini artırmayı planlıyor. Özellikle Nevada ve New Mexico gibi Trump’ın tabanında büyük yer kaplayan Latin kökenli seçmenlere ulaşılması hedefleniyor.

İRAN SAVAŞI BASKISI ARTIYOR

Cumhuriyetçi Parti cephesinde ise yarış daha çok olası adaylar üzerinden şekilleniyor.

Başkan Yardımcısı JD Vance, 2028’in en güçlü adaylarından biri olarak görülmesine rağmen özellikle İran politikası nedeniyle parti içinden sert eleştirilerin hedefi oldu.

Başkan Yardımcısı’na yönelik son dönemde sosyal medyada yürütülen “Never Vance” kampanyası bu eleştirilerin bir parçası.

Vance’in ekibi kampanyanın organize olduğunu savunurken, parti içindeki geleneksel muhafazakâr kanadın desteğini alan Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun adı da giderek daha fazla öne çıkıyor.

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