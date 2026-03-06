  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İran gerilimi nedeniyle terör ve şiddet yanlısı aşırılık tehdidi yükseldi AB’de terör korkusu Dünyanın gözü bu toplantıda! İran'da Liderlik Konseyi, yeni liderin seçilmesi gündemiyle toplandı Ortadoğu Yanarken Türkiye Huzur Adası: Bu Tesadüf Değil, Stratejik Liderlik! Batı ittifakında çatlak! Antalya’da korkutan deprem İsrail uşaklarının savaş uçağı kaybolmuştu... Düştüğü açıklandı! Yargıda "Beyaz" İmtiyazı, Milletin Evladına Mahkûmiyet! Küresel Ekonomide Deprem! Suçlu: Amerikan kuvvetleri! 165 kız çocuğunun katili Trump: Kendi müfettişleri bile "Biz yaptık" Dedi ABD'nin İran savaşı 'günlük maliyeti' dudak uçuklatıyor!
Gündem Siyasete ayar vermeye çalışan TÜSİAD eski yöneticilerinin yargulandığı davada karar çıktı
Gündem

Siyasete ayar vermeye çalışan TÜSİAD eski yöneticilerinin yargulandığı davada karar çıktı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Siyasete ayar vermeye çalışan TÜSİAD eski yöneticilerinin yargulandığı davada karar çıktı

Siyasete ayar vermeye çalışan Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nin (TÜSİAD) eski yöneticileri Orhan Turan ve Ömer Arif Aras'ın yargılandığı davada karar çıktı.

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nin (TÜSİAD) eski yöneticileri Orhan Turan ve Ömer Arif Aras'ın yargılandığı davada karar çıktı. İki isim hapis cezasına çarptırıldı, hükmün açıklanması geri bırakıldı.

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nin (TÜSİAD) eski Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan ve yine eski Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Ömer Arif Aras'ın yargılandığı davada karar açıklandı.

Turan ve Aras, yanıltıcı bilgiyi yaymak ve adil yargılamayı etkilemeyi teşebbüsten yargılanıyordu.

 

Bugün görülen davada iki isim hakkında karar açıklandı.

Mahkeme iki sanığı halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan 1 yıl 3 ay 18 gün hapis cezasına çarptırdı.

İki isme verilen cezada, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.

 

Ne olmuştu?

Soruşturma, TÜSİAD'ın geçen yıl 13 Şubat'ta yapılan genel kurulundaki konuşmalardan sonra başlatıldı.

Toplantıda TÜSİAD Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Ömer Aras son dönemde yaşanan gelişmelerin toplumda derin endişe yarattığını belirtmişti.

TÜSİAD Başkanı Turan, genel kuruldaki konuşmasında, "Hukukun üstünlüğü tesis edilmeden ne iç ne de dış sorunları çözebiliriz." ifadelerini kullanmıştı.

TÜSİAD yöneticileri, soruşturma kapsamında adliyeye sevk edildikten sonra yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakılmıştı.

İran gerilimi nedeniyle terör ve şiddet yanlısı aşırılık tehdidi yükseldi AB’de terör korkusu
İran gerilimi nedeniyle terör ve şiddet yanlısı aşırılık tehdidi yükseldi AB’de terör korkusu

Avrupa

İran gerilimi nedeniyle terör ve şiddet yanlısı aşırılık tehdidi yükseldi AB’de terör korkusu

ABD’nin Suriye’de yüzüstü bıraktığı terör örgütü PKK-YPG akıllanmıyor! Mayın eşekleri İran yolunda
ABD’nin Suriye’de yüzüstü bıraktığı terör örgütü PKK-YPG akıllanmıyor! Mayın eşekleri İran yolunda

Gündem

ABD’nin Suriye’de yüzüstü bıraktığı terör örgütü PKK-YPG akıllanmıyor! Mayın eşekleri İran yolunda

Sosyal medya bu klibi konuşuyor: İran'da füzeler hu der Allah!
Sosyal medya bu klibi konuşuyor: İran'da füzeler hu der Allah!

Gündem

Sosyal medya bu klibi konuşuyor: İran'da füzeler hu der Allah!

ABD ve İsrail’in İran inadı pahalıya patladı: Sadece 4 günde milyarlarca dolar uçup gitti!
ABD ve İsrail’in İran inadı pahalıya patladı: Sadece 4 günde milyarlarca dolar uçup gitti!

Gündem

ABD ve İsrail’in İran inadı pahalıya patladı: Sadece 4 günde milyarlarca dolar uçup gitti!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23