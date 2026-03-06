ABD uçak gemisi İran'a ait İHA'larla hedef alındı!

İran ve ABD arasındaki gerilim, Basra Körfezi’nin stratejik sularında doğrudan sıcak çatışma riskini beraberinde getirdi. İran yerel medyasının Devrim Muhafızları kaynaklarına dayandırdığı habere göre, ABD Deniz Kuvvetleri bünyesindeki bir uçak gemisi grubu, koordineli bir kamikaze İHA saldırısına maruz kaldı.

Saldırıda kullanılan İHA’ların, uçak gemisinin hava savunma ağını test etmek ve lojistik düzenini bozmak amacıyla gönderildiği belirtiliyor. İranlı yetkililer, bölgedeki "yabancı güçlerin" varlığına karşı her türlü askeri seçeneğin masada olduğunu vurgularken, bu hamlenin ABD’nin bölgedeki askeri baskısına bir yanıt olduğu ifade edildi.

ABD DONANMASI TEYAKKUZDA

Saldırı girişimi sonrası ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), bölgedeki tüm deniz unsurlarına "yüksek alarm" talimatı verdi. Uçak gemisinin savunma sistemlerinin İHA'ların bir kısmını etkisiz hale getirdiği iddia edilse de, saldırının kapsamı ve gemide oluşan hasar durumuyla ilgili henüz net bir rapor paylaşılmadı.

BOĞAZLARDAKİ GERGİNLİK ARTIYOR

Askeri analistler, uçak gemisi gibi yüksek korumalı bir hedefin İHA'larla taciz edilmesini, İran'ın asimetrik savaş kabiliyetini sergileme çabası olarak yorumluyor. Hürmüz Boğazı ve çevresinde artan bu tür hamlelerin, küresel enerji nakil hatlarını da tehlikeye atmasından endişe ediliyor. Bölgedeki donanma hareketliliği devam ederken, her iki taraftan da karşılıklı açıklamalar gelmeye devam ediyor.