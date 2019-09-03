Politikacı ve ekonomist olan eski bakan Siyasetçi Bülent Akarcalı kimdir? İşte siyasetçi Bülent Akarcalı'nın hayatına dair merak edilenler...

Bülent Akarcalı kimdir?

1943 doğumlu politikacı ve ekonomist Bülent Akarcalı İzmir’de dünyaya gelmiştir. Saint Joseph Fransız Lisesi’nde eğitim görmüştür.

Orta Doğu Teknik Üniversitesinden mezun olmuş ardından Brüksel Üniversitesinde Yüksek Lisans yapmıştır.

Geçmişten günümüzde Ordu Yardımlaşma Genel Müdür Müşavirliği, Belçika Büyükelçiliği Tic. Müşavirliği, Eti Pazarlama A.Ş Genel Müdürlüğü, İttihad-ı Milli Türk Sigorta A.Ş Genel Müdürlüğü gibi görevlerde bulunan Bülent Akarcalı 1983 ve 1987 yılları arasında Anavatan Partisi bünyesinde Mecliste milletvekili olarak yer almıştır.

Türk Demokrasi Vakfı kurucusu ve başkanı olarakta çalışmalarını sürdüren Bülent Akarcalı’nın ekonomik konularda bugüne kadar bir çok yayınlanmış makalesi bulunmaktadır.

ANAP İstanbul Milletvekiliğinin yanı sıra o dönemde Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı ile Turizm Bakanlığı görevini üstlenmiştir.

2015 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi Çankaya Belediye Başkan Adayı olmuştur.

Çok iyi derecede İngilizce ve Fransızca bilen Akarcalı evlidir ve bu evliliğinden iki evladı vardır. Eşi Belçika asıllı Türk vatandaşıdır.

Dedesi Cemal Efendi İzmir Altıntaş semtini kuran isimdir. Bu semtte soyisimlerine ait olan Akarcalı isminde bir camii bulunmaktadır.

İŞ HAYATI

Brüksel Üniversitesinde Araştırmacı-Uzman 1969 – 1972

Topçu Teğmeni, Ankara, 1972 – 1973

OYAK Yönetim Kurulu Başkan Danışmanı 1973 – 74

Sanayi ve Ticaret Müşavirliği, Ankara 1974 – 1979

ETİ Bisküvi Genel Müdürü 1979 – 1981

İmtaş, İttihad-ı Milli Sigorta Genel Müdürü, 1981 – 1983

NBA Danışmanlık Hizmetleri, Başkan 2003 -

SİYASİ HAYATI

1983-2002 yılları arası İstanbul Milletvekili

Avrupa Konseyi Üyesi 1983-1985 ve 1991-1994 dönemleri

Anap Genel Başkan Yardımcısı, 1985-1987, 1997-2002

Sağlık Bakanı, 1987 – 1988

Avrupa Parlamentosu Karma Parlamenterler Komisyonu Başkanı 1988-1991 ve 1997-1999

Turizm Bakanı, 1991

Cezaevlerini İnceleme Komisyonu Kurucusu ve Üyesi, 1984 – 1985

Dışişleri, Adalet, Anayasa, Milli Eğitim, Bosna-Hersek, Partilerarası Uzlaşma gibi Komisyonlarda üyelik

TBMM'de İnsan Hakları Komisyonunun Kurucusu

SOSYAL HAYAT

Türk Demokrasi Vakfı Kurucu Başkanı

İstanbul Bilgi Üniversitesi Kurucu ve Mütevelli Heyeti Üyesi

TESEV Kurucu Üyesi

Avrupa Demokratik Birlik Üyesi

Belçika'nın Büyük Liyakat Şeref Madalyası, 1988

ATAF Mütevelli Heyeti Üyesi