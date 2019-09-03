Siyasetçi Bülent Akarcalı kimdir?
Politikacı ve ekonomist olan eski bakan Siyasetçi Bülent Akarcalı kimdir? İşte siyasetçi Bülent Akarcalı'nın hayatına dair merak edilenler...03 Eylül 2019 Salı 21:54
Politikacı ve ekonomist olan eski bakan Siyasetçi Bülent Akarcalı kimdir? İşte siyasetçi Bülent Akarcalı'nın hayatına dair merak edilenler...
Bülent Akarcalı kimdir?
1943 doğumlu politikacı ve ekonomist Bülent Akarcalı İzmir’de dünyaya gelmiştir. Saint Joseph Fransız Lisesi’nde eğitim görmüştür.
Orta Doğu Teknik Üniversitesinden mezun olmuş ardından Brüksel Üniversitesinde Yüksek Lisans yapmıştır.
Geçmişten günümüzde Ordu Yardımlaşma Genel Müdür Müşavirliği, Belçika Büyükelçiliği Tic. Müşavirliği, Eti Pazarlama A.Ş Genel Müdürlüğü, İttihad-ı Milli Türk Sigorta A.Ş Genel Müdürlüğü gibi görevlerde bulunan Bülent Akarcalı 1983 ve 1987 yılları arasında Anavatan Partisi bünyesinde Mecliste milletvekili olarak yer almıştır.
Türk Demokrasi Vakfı kurucusu ve başkanı olarakta çalışmalarını sürdüren Bülent Akarcalı’nın ekonomik konularda bugüne kadar bir çok yayınlanmış makalesi bulunmaktadır.
ANAP İstanbul Milletvekiliğinin yanı sıra o dönemde Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı ile Turizm Bakanlığı görevini üstlenmiştir.
2015 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi Çankaya Belediye Başkan Adayı olmuştur.
Çok iyi derecede İngilizce ve Fransızca bilen Akarcalı evlidir ve bu evliliğinden iki evladı vardır. Eşi Belçika asıllı Türk vatandaşıdır.
Dedesi Cemal Efendi İzmir Altıntaş semtini kuran isimdir. Bu semtte soyisimlerine ait olan Akarcalı isminde bir camii bulunmaktadır.
İŞ HAYATI
Brüksel Üniversitesinde Araştırmacı-Uzman 1969 – 1972
Topçu Teğmeni, Ankara, 1972 – 1973
OYAK Yönetim Kurulu Başkan Danışmanı 1973 – 74
Sanayi ve Ticaret Müşavirliği, Ankara 1974 – 1979
ETİ Bisküvi Genel Müdürü 1979 – 1981
İmtaş, İttihad-ı Milli Sigorta Genel Müdürü, 1981 – 1983
NBA Danışmanlık Hizmetleri, Başkan 2003 -
SİYASİ HAYATI
1983-2002 yılları arası İstanbul Milletvekili
Avrupa Konseyi Üyesi 1983-1985 ve 1991-1994 dönemleri
Anap Genel Başkan Yardımcısı, 1985-1987, 1997-2002
Sağlık Bakanı, 1987 – 1988
Avrupa Parlamentosu Karma Parlamenterler Komisyonu Başkanı 1988-1991 ve 1997-1999
Turizm Bakanı, 1991
Cezaevlerini İnceleme Komisyonu Kurucusu ve Üyesi, 1984 – 1985
Dışişleri, Adalet, Anayasa, Milli Eğitim, Bosna-Hersek, Partilerarası Uzlaşma gibi Komisyonlarda üyelik
TBMM'de İnsan Hakları Komisyonunun Kurucusu
SOSYAL HAYAT
Türk Demokrasi Vakfı Kurucu Başkanı
İstanbul Bilgi Üniversitesi Kurucu ve Mütevelli Heyeti Üyesi
TESEV Kurucu Üyesi
Avrupa Demokratik Birlik Üyesi
Belçika'nın Büyük Liyakat Şeref Madalyası, 1988
ATAF Mütevelli Heyeti Üyesi
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