Siyasal Alevi fenomen 'Sünnilerdense Yahudileri seçerim' demişti: Devlet gerekeni yaptı

Sosyal medyada yaptığı canlı yayındaki ifadeleri nedeniyle hakkında resen soruşturma başlatılan sözde fenomen Deniz Sinan Demir, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlamasıyla gözaltına alındı.

Sünnilere hakaret eden sözde fenomen Deniz Sinan Demir isimli şahıs , sosyal medya platformunda açtığı canlı yayında kullandığı ifadeler nedeniyle “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçlamasıyla gözaltına alındı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Demir hakkında söz konusu canlı yayında sarf ettiği sözler nedeniyle resen soruşturma başlatıldığını açıkladı. Başsavcılık tarafından İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü’ne raporlama, kimlik tespiti, gözaltı, arama ve el koyma talimatı verildiği bildirildi.

Talimat doğrultusunda harekete geçen ekipler, Deniz Sinan Demir’i sabah saatlerinde gözaltına aldı.

Sünnilere hakaret eden Demir'in sözleri, yayındaki arkadaşının engelleme çabasına rağmen devam etmişti. Demir yayında şunları söyledi:

"Gelmiş geçmiş en iğrenç topluluk Sünnilerdir. Yahudi mi Sünni mi? Yahudi'yi seçerim. Tiksiniyorum Sünniler'den."

Bu ifadeler kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı ve çok sayıda kullanıcı sosyal platformlarda yetkilileri etiketleyerek, Deniz Sinan Demir hakkında hukuki işlem yapılması gerektiğini belirtti.

Tepkilerin ardından Demir, sosyal medya hesabından yayımladığı videoda "O yayın içerisinde Sünnilerle ilgili birkaç fütursuzca bir şey söyledim. Biraz alkollüydüm. Hala da alkollüyüm bu arada. Yani kusura bakmayın. Özür diliyorum yani söylediğim şeylerden dolayı çok özür diliyorum. Kontrolsüzce olan şeylerdi. Pişmanım ama yapacak bir şey yok. Özür diliyorum herkesten. Kusura bakmayın tekrardan." dedi.