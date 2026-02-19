  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
BAE'nin Ramazan kararı dikkat çekti Hem duygulandıran hem gururlandıran paylaşım: Bu başarı Türkiye'nin Ankara'da diplomasi trafiği: Türkiye ve Romanya masaya oturdu! Terörden kurtulan Suriye'de ilk teravih coşkusu! ABD Başkanı Trump'tan operasyon sinyali: O üssü kullanabiliriz Pezeşkiyan'dan ABD'ye mesaj! “Biz savaşmak istemiyoruz” Polonya’da skandal: Denetim yapan polis uyuşturucu müptelası çıktı! Canlı yayında talihsiz an! Devlet Başkanı’nın üzerine kustu Bir zamanlar laikçilerin yasakçıların kalesi idi! Anayasa Mahkemesi'nde Başkan Erdoğan’ın seçtiği üye sayısı 11’e yükselecek İşgalci İsrail'den toprak gasbına kılıf!
Sosyal Medya Siyasal Alevi fenomen 'Sünnilerdense Yahudileri seçerim' demişti: Devlet gerekeni yaptı
Sosyal Medya

Siyasal Alevi fenomen 'Sünnilerdense Yahudileri seçerim' demişti: Devlet gerekeni yaptı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Siyasal Alevi fenomen 'Sünnilerdense Yahudileri seçerim' demişti: Devlet gerekeni yaptı

Sosyal medyada yaptığı canlı yayındaki ifadeleri nedeniyle hakkında resen soruşturma başlatılan sözde fenomen Deniz Sinan Demir, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlamasıyla gözaltına alındı.

Sosyal medyada yaptığı canlı yayındaki ifadeleri nedeniyle hakkında resen soruşturma başlatılan sözde fenomen Deniz Sinan Demir, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlamasıyla gözaltına alındı.

Sünnilere hakaret eden sözde fenomen Deniz Sinan Demir isimli şahıs , sosyal medya platformunda açtığı canlı yayında kullandığı ifadeler nedeniyle “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçlamasıyla gözaltına alındı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Demir hakkında söz konusu canlı yayında sarf ettiği sözler nedeniyle resen soruşturma başlatıldığını açıkladı. Başsavcılık tarafından İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü’ne raporlama, kimlik tespiti, gözaltı, arama ve el koyma talimatı verildiği bildirildi.

Talimat doğrultusunda harekete geçen ekipler, Deniz Sinan Demir’i sabah saatlerinde gözaltına aldı.

Sünnilere hakaret eden Demir'in sözleri, yayındaki arkadaşının engelleme çabasına rağmen devam etmişti. Demir yayında şunları söyledi:

 

"Gelmiş geçmiş en iğrenç topluluk Sünnilerdir. Yahudi mi Sünni mi? Yahudi'yi seçerim. Tiksiniyorum Sünniler'den."

Bu ifadeler kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı ve çok sayıda kullanıcı sosyal platformlarda yetkilileri etiketleyerek, Deniz Sinan Demir hakkında hukuki işlem yapılması gerektiğini belirtti.

Tepkilerin ardından Demir, sosyal medya hesabından yayımladığı videoda "O yayın içerisinde Sünnilerle ilgili birkaç fütursuzca bir şey söyledim. Biraz alkollüydüm. Hala da alkollüyüm bu arada. Yani kusura bakmayın. Özür diliyorum yani söylediğim şeylerden dolayı çok özür diliyorum. Kontrolsüzce olan şeylerdi. Pişmanım ama yapacak bir şey yok. Özür diliyorum herkesten. Kusura bakmayın tekrardan." dedi.

Camilerde barış dili: Suriye Diyaneti, mezhepçiliği yasakladı
Camilerde barış dili: Suriye Diyaneti, mezhepçiliği yasakladı

Dünya

Camilerde barış dili: Suriye Diyaneti, mezhepçiliği yasakladı

Şok kayıt: Esed destekçisi mezhepçi yobazlar okusun! 'Esed kimyasal silah emrini bizzat verdi'
Şok kayıt: Esed destekçisi mezhepçi yobazlar okusun! 'Esed kimyasal silah emrini bizzat verdi'

Dünya

Şok kayıt: Esed destekçisi mezhepçi yobazlar okusun! 'Esed kimyasal silah emrini bizzat verdi'

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Mustafa yakut

Bunlar alevi olamaz kiripto ermenidir gerçek bir alevi bunu söylemez

Bunlar, bu boluculuk ajan provokatorluk tesaduf olamaz

Casus besleme ajan provokator hainlere karsi toplum olarak duyarliyiz TBMM DE IDAM CEZASINI CIKARMALI
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23