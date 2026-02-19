  • İSTANBUL
Suudi Arabistan ana vatanı... Orucu hurmayla açmanın faydası ne olabilir? Uzmana kulak verin...
Suudi Arabistan ana vatanı... Orucu hurmayla açmanın faydası ne olabilir? Uzmana kulak verin...

Suudi Arabistan'ın dünyaya ihraç rekoru kırdığı hurma için çok önemli bir bilgi daha paylaşıldı.

Milyonlarca insan orucunu hurmayla açıyor. Peki, bu durum vücudu nasıl etkiliyor? Hurma kilo mu aldırır, zayıflatır mı, hurma nasıl seçilir, diyabetliler hurma tüketebilir mi? Diyetisyen Gözde Güncü, Merve Kantarcı Çulha'nın sorularını yanıtlayarak hurmanın kan şekerinden kilo kontrolüne kadar bilinmeyenlerini anlattı. İşte “Orucu hurmayla açarsan ne olur?” sorusunun cevabı…

On bir ayın sultanı Ramazan geldiğinde sofraların başköşesinde yerini alan hurma, uzun süreli açlığın ardından vücudun imdadına yetişen en güçlü besinlerden biri. Orucu hurmayla açarsan ne olur?

Diyetisyen Gözde Güncü, hurmanın fizyolojik etkilerinden doğru seçim yöntemlerine kadar ezber bozan açıklamalarda bulundu.

Hurmanın sadece enerji vermekle kalmayıp, lif yapısıyla sindirimi düzenlediğini belirten Güncü; diyabet hastalarından kilo kontrolü yapmak isteyenlere kadar herkes için kritik bir "altın kural" paylaştı: "Hurmayı tek başına değil, proteinle tüketin."

Ramazan ayında hurma ile oruç açmak, yüzyıllardır süregelen bir alışkanlıktır. Ancak bu alışkanlık yalnızca kültürel değil, aynı zamanda fizyolojik açıdan da anlamlıdır. Uzun süreli açlık sonrası hurmanın vücutta yarattığı etkiler, kilo kontrolü ve kan şekeri dengesi açısından sıkça merak edilmektedir.

Neden oruç hurma ile açılır? Faydası nedir?

Hurma, doğal şeker içeriği sayesinde uzun süren açlık sonrası vücudun enerji ihtiyacını hızlı bir şekilde karşılamaya yardımcı olur. Glukoz ve fruktoz içeriği, kan şekerinin ani dalgalanmalar olmadan yükselmesini destekleyebilir.

Aynı zamanda potasyum, magnezyum ve B grubu vitaminleriyle elektrolit dengesinin korunmasına katkı sağlar. Lif içeriği sayesinde sindirim sistemini destekler ve iftar sonrası aşırı yeme eğiliminin azalmasına yardımcı olabilir.

Hurma, besin değeri yüksek ancak enerji yoğun bir meyvedir. Küçük porsiyonlarda yüksek kalori içermesi nedeniyle kontrolsüz tüketildiğinde kilo artışına katkıda bulunabilir.

Ancak bu durum hurmanın doğrudan kilo aldırdığı anlamına gelmez. Porsiyon kontrolü sağlandığında ve dengeli bir öğünün parçası olarak tüketildiğinde, lif içeriği sayesinde tokluk hissini artırarak kilo kontrolünü destekleyebilir.

Hurmanın tek başına zayıflatan bir besin olduğu düşüncesi bilimsel olarak doğru değildir. Ancak doğru zamanda ve doğru kombinasyonlarla tüketildiğinde iştah kontrolüne yardımcı olabilir.

Özellikle sahurda protein ve sağlıklı yağ kaynaklarıyla birlikte tüketilen hurma, gün içerisinde açlık hissinin daha geç ortaya çıkmasına katkı sağlayarak dolaylı yoldan kilo yönetimini destekleyebilir.

Hurma seçerken katkısız ve doğal ürünler tercih edilmelidir. Bazı ürünlerde parlaklık veya tat artırmak amacıyla şeker şurubu eklenmiş olabilir.

Etiket bilgileri bu nedenle önem taşır.

Taze hurmalar genellikle doğal parlaklığa sahip, aşırı sertleşmemiş ve küf belirtisi göstermeyen ürünlerdir.

Medjool, Deglet Noor gibi farklı türler arasında tat ve doku farkları olsa da besin değerleri büyük ölçüde benzerdir.

Herkes hurmayı aynı şekilde tüketebilir mi? Diyabet, insülin direnci ve kilo kontrolü olanlar için ne önerirsiniz?

Hurma, lifli yapısı sayesinde kan şekeri yükselişini yavaşlatabilir. Ancak diyabet, insülin direnci veya kilo kontrolü hedefi olan bireylerde tüketim miktarı kritik öneme sahiptir. Bu gruplar için genellikle 1–2 adet hurma yeterlidir. Hurmanın tek başına değil; yoğurt, süt veya kuruyemiş gibi protein ve yağ içeren besinlerle birlikte tüketilmesi kan şekeri yanıtını daha dengeli hale getirebilir. Bireysel farklılıklar göz önünde bulundurularak kişisel takip önerilir.

Ayrıca potasyum, magnezyum ve antioksidan bileşenler açısından zengin olması, metabolik ve elektrolit dengesinin korunmasına yardımcı olabilir. Bununla birlikte hurmanın sağlık üzerindeki etkileri, tüketim miktarı ve bireysel gereksinimlere göre değişkenlik göstermektedir.

Enerji yoğun bir besin olması nedeniyle kontrolsüz tüketimi kilo artışına yol açabilmekte; ancak dengeli ve planlı bir beslenme programı içerisinde, uygun porsiyonlarda yer aldığında kilo kontrolünü olumsuz etkilememektedir.

Sonuç olarak hurma, Ramazan ayında bilinçli ve kontrollü tüketildiğinde hem geleneksel hem de bilimsel açıdan değerli bir besin olarak dengeli beslenme yaklaşımının bir parçası olabilir. Uygun porsiyonlama, doğru zamanlama ve bireysel sağlık durumuna göre planlama, hurmanın potansiyel faydalarından en üst düzeyde yararlanılmasını sağlayacaktır.

