Suudi Arabistan ana vatanı... Orucu hurmayla açmanın faydası ne olabilir? Uzmana kulak verin...

Sonuç olarak hurma, Ramazan ayında bilinçli ve kontrollü tüketildiğinde hem geleneksel hem de bilimsel açıdan değerli bir besin olarak dengeli beslenme yaklaşımının bir parçası olabilir. Uygun porsiyonlama, doğru zamanlama ve bireysel sağlık durumuna göre planlama, hurmanın potansiyel faydalarından en üst düzeyde yararlanılmasını sağlayacaktır.