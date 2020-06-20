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Dünya

Siyahiye hakaret eden ırkçı sert kayaya çarptı

Mağazada bulunan bir müşteri, siyahi bir kişiye 'negro' (zenci) diyerek hakaret ettiği gerekçesiyle saldırıya uğradı.

Yeniakit Publisher
2020-06-20 01:09:00 -
Siyahiye hakaret eden ırkçı sert kayaya çarptı

Amerika Birleşik Devletleri'nde siyahi George Floyd'un polis tarafından öldürülmesinin ardından tansiyon bir türlü düşmüyor...

Son dönemlerde artan ırkçılık olaylarına bir yenisi daha eklendi.

ABD'nin Michigan eyaletinin Flint Township kentinde bir giyim mağazasında siyahi bir kişi, kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle mağazadaki müşteriye saldırdı.

Soruşturma başlatıldı

Yere düşen adama defalarca yumruk atan siyahi kişi, adamın kendisine ‘negro’ (zenci) dediği için saldırdığını belirtti. Saldırı anının görüntülenmesiyle, video sosyal medyada tepkiye neden oldu.

Polis olaya karışan kişilerin ismini açıklamazken, olayın soruşturulduğunu belirtti.

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